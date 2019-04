Deze 15 medische middeltjes mogen niet in je koffer ontbreken

Het laatste waar je tijdens je vakantie een bezoekje aan wil brengen is de lokale huisartsenpost. Wees dan ook voorbereid op de meest voorkomende klachten door deze vijftien middeltjes mee te nemen in je koffer.

Huiduitslag, insectenbeten, diarree en oorpijn: dat zijn de kwalen waar de meeste vakantiegangers contact over opnemen met het medisch contactcentrum van Medicinfo.

Huisarts Jeroen van Zwanenburg hoort het vaak tijdens de vakantieperiode in het medisch contactcentrum van Medicinfo: 'Mensen gaan in het buitenland met een klacht over een lichte oorpijn naar de lokale huisarts en komen buiten met een tas vol antibiotica waarvan ze twijfelen of dat nou wel de juiste remedie is.'

Gelukkig zijn veel klachten zelf snel te verhelpen en is een bezoek aan een buitenlandse arts mede hierdoor niet (direct) nodig. Jeroen van Zwanenburg: 'Als je een aantal basismiddelen in je toilettas meeneemt kun je veel klachten al verhelpen of voorkomen. Natuurlijk raden we bij twijfel of onzekerheid over een klacht altijd aan om contact op te nemen met een vakantieapp- of hulplijn voor zorg op afstand of natuurlijk je eigen huisarts.'

Wat niet mag ontbreken in je koffer

De meest voorkomende klachten lijken niet al te ernstig maar op het moment dat je er last van hebt wil je er toch zo snel mogelijk van af. Gelukkig kun je ze ook verhelpen of verminderen met deze basismiddelen die toch nog vaak ontbreken in de koffer.

1. Een zonnebrand lotion met factor 30 tot 50

Je verbrandt veel sneller dan je denkt; je bent veel buiten en je huid is veel zonuren blootgesteld aan de zon. Met name tussen 12.00 en 15.00 uur is de zon sterk. Zorg dat je altijd een kleine tube in je tas bij je hebt. Vooral je gezicht, voorhoofd, schouders en bovenarmen zijn kwetsbare gebieden. Zorg daarom ook altijd voor:

2. Een pet of hoed

De meest praktische oplossing tegen felle zon in het zuiden van Europa of in de bergen. Ook met bewolkt weer kun je verbranden. Belgen komen chronisch zon tekort en hebben de neiging om in het voorjaar als een dolle alles te willen inhalen. Een hoed of pet of zonnebrand beschermt niet alleen tegen zonnebrand, maar verkleint ook de kans op het krijgen van huidkanker en houdt de huid jong.

3. Aftersun

Ben je veel in de zon geweest, zorg dan voor verkoeling en smeer je na het douchen in met aftersun of een verkoelende gel, bijvoorbeeld met Aloë Vera. Dat voorkomt onaangename huidklachten.

4. Deet

Neem altijd een anti-insectenmiddel, zoals deet. mee in je toilettas en laat je goed adviseren bij je drogist of apotheek. Ben je desondanks toch de pineut: ga niet krabben aan beten of steken van insecten, dit veroorzaakt ontstekingen.

5. Tandpasta

Altijd handig als je toch gestoken bent door een mug of insect. Als je geen zalf bij je hebt helpt tandpasta ook. Hier zit menthol in en dit werkt goed tegen de jeuk.

6. Thermometer

Simpel om mee te nemen en heel handig om toch te weten of je koorts hebt. Het voelen met de hand van je eigen temperatuur blijkt toch heel moeilijk. Meten is weten.

7. Pijnstillers

Bij oorpijn, hoofdpijn of een andere pijnklacht is paracetamol vaak al voldoende om de ergste pijn te stillen. Neem altijd een pakje mee om voorkomen dat je plots op zoek moet naar een pijnstiller. Je voelt je misschien helemaal gezond als je in het vliegtuig stapt maar op het moment dat je het nodig hebt, heb je spijt dat je paracetamol nog thuis in de badkamer ligt.

8. Neusspray

Veel mensen hebben last van hun oren in het vliegtuig. Een simpele neusspray een kwartier voor het landen of stijgen helpt tegen de druk op de oren.

9. ORS zakjes

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water en goed om mee te nemen. Met name in Azië en Afrika kun je vrij gemakkelijk diarree krijgen. Kinderen kunnen ORS ook gebruiken bij waterdunne diarree en braken. Zorg er altijd voor dat je voldoende vocht binnenkrijgt. ORS kan hierbij helpen maar als je dit niet hebt, drink dan (schoon) water of maak bouillon.

10. Diarreeremmers (loperamide)

Als je desondanks toch last krijgt van diarree is het goed om een diarreeremmer bij je te hebben. Het blijft belangrijk om dit met beleid te gebruiken want diarree is ook een natuurlijke manier om je lichaam te schonen van besmetting met allerlei virussen of parasieten. Maar als het doorslaat kan een diarreeremmer handig zijn, bijvoorbeeld in het vliegtuig. Gebruik dit middel alleen bij diarree zonder koorts of bloed- of slijmbijmenging. Dit middel is overigens niet geschikt voor jonge kinderen.

11. Tekenpincet

Verblijf je veel in de natuur, neem dan een tekenpincet en de instructies voor het verwijderen van een teek mee.

12. Condooms

In veel landen zijn condooms moeilijk verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar. Neem ze bij voorkeur mee uit Nederland.

13. EHBO setje

Een verbandset met pleisters, schaar en steriele gazen kan altijd van pas komen. Eventueel steri-strips voor snijwonden, zwachtels en veiligheidsspelden.

14. Ontsmettingsmiddel

Denk hierbij aan Betadine jodium zodat je wondjes zelf kunt ontsmetten. Elke huidaandoening, hoe klein ook (zoals insectenbeten of schaafwonden), moet zorgvuldig schoongemaakt en ontsmet worden.

15. Middel tegen lucht-, zee- en wagenziekte

Tot slot een middel voor wanneer je klachten krijgt tijdens het reizen, zoals cyclizine of meclozine tabletten. Neem deze circa 1 à 2 uur voor vertrek in.

Naast het meenemen van bovenstaande middelen, nog twee andere gezondheids- en veiligheidstips:

1. Pas op voor de uitlaat van die leuke scooter die je gaat huren. Heb je een brandwond? Koel deze dan minimaal 30 minuten met lauw water.

2. Aai nooit vreemde dieren, hoe schattig ze er ook uitzien. Pas goed op bij het bezoeken van grotten om te voorkomen dat je door vleermuizen met hondsdolheid wordt besmet.