Designhotelketen Motel One opent de deuren in Antwerpen

Voor wie nog niet genoeg heeft van die staycations, komt er binnenkort een nieuw adresje bij in Antwerpen. De Duitse hotelketen Motel One opent een tweede filiaal in ons land. De opening is gepland in 2024.

Motel One in Brussel © Motel One

Het huidige woonzorgcentrum, op een historische site, maakt volgens projectontwikkelaar Cores plaats voor een eigentijds kwalitatief gebouw. Het project is ontworpen door Binst Architects en aangepast aan het rustige karakter van de buurt. De 221 hotelkamers zullen verspreid worden over twee blokken, die door het binnengebied en ondergronds met elkaar verbonden worden. De helft van de site zal onbebouwd blijven en dienen als groene patio. 'Niet alleen toeristen zakken af naar de vele bezienswaardigheden in Antwerpen, het is ook vaak de bestemming voor zakelijke trips', zegt Stefan Lenze van Motel One. 'Deze brede reikwijdte komt perfect overeen met onze doelgroep.' De werken beginnen eind 2021, na de verhuis van het huidige woonzorgcentrum.