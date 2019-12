Van legendarische filmlocaties tot grote nieuwe openingen, tentoonstellingen en jubilea, Groot-Brittannië is in 2020 de plek voor liefhebbers van cultuur, natuur, kunst en film.

Bond 25, The Secret Garden en Peter Rabbit 2

Diepe valleien, eeuwenoude ruïnes, eindeloze stranden. Groot-Brittannië is lijkt wel gemaakt voor het witte doek. 2020 is hét moment om het landschap dat filmmakers inspireert te verkennen.

In de planning staat onder andere de release van de 25ste Bond-film 'No Time to Die'. Treed in de voetsporen van Daniel Craig en zie de pracht en praal tijdens de ceremonie van de Horse Guards Parade in Londen tot de blauwe meren en groene bossen van de Schotse Hooglanden.

Beatrix Potter © Getty Images

Een andere film die dit voorjaar verschijnt, is 'The Secret Garden' met hoofdrollen voor Colin Firth en Julie Walters. Bezoekers kunnen de magie van deze geheime tuin ervaren tijdens een wandeling door het prachtige Helmsley Walled Garden, een van de opnamelocaties.

De indrukwekkende kustlijn van de Jurassic Coast in het zuiden van Engeland vormt het decor voor 'Ammonite', met in de hoofdrol Kate Winslet.

Pieter Konijnfans kunnen jeugdherinneringen ophalen in Hill Top, het idyllische landhuis in het Lake District dat Beatrix Potter inspireerde tot haar klassieke verhalen. In 2020 verschijnt Peter Rabbit 2: The Runaway in de bioscopen.

Het Jaar van de Natuur in Wales

Wales eert komend jaar zijn schitterende landschap, kust en kastelen gedurende het Jaar van de Natuur. Met een 1400 kilometer lang kustpad, drie Nationale Parken, 600 kastelen en twee Dark Sky Reserves (plekken waar je uitstekend sterren kunt waarnemen) heeft Wales genoeg in petto voor unieke outdoor ervaringen. Van foerageren, surfen en wandelen tot glamping en mountainbiken.

Wales © Getty Images

Carmarthen Bay in Zuid-Wales huisvest vanaf komend jaar een nieuw 'Sands of Speed' bezoekerscentrum op Pendine Sands. Dat ligt aan het strand waar Sir Malcom Campbell in 1924 het snelheidsrecord brak met zijn Blue Bird auto. Het centrum zal in de zomer van 2020 openen. Op deze plek, die bezoekers informeert over de snelheidsgeschiedenis van het gebied, verrijst ook een hostel met 420 bedden.

Cumbria's Verborgen Kust project

Cumbria (Lake District) lanceert komend najaar het Hidden Coast project, dat bezoekers toegang geeft tot een prachtig afgelegen stuk kustlijn. Natuurliefhebbers kunnen de spectaculaire brandingspilaren en smokkelaarsgrotten aan zee ontdekken of genieten van een uitdagende fietstocht van Whitehaven naar Millom. Deze ruim 60 kilometer lange recreatieve route is ook geschikt voor stevige wandelingen en vele avontuurlijke activiteiten.

Cumbria © Getty Images

Het hart van Schotland met Heart 200

Schotland opent komend jaar de Heart 200, een gloednieuwe touringroute die reizigers langs 200 mijl (322 km) van Schotlands meest spectaculaire hoogtepunten voert, waaronder twee Nationale Parken. Ontdek meren, kastelen, distilleerderijen en wilde dieren op een ontdekkingsreis door de regio's Perth, Sterling, de Trossachs en Highland Perthshire.

Langste kustpad ter wereld

Op zoek naar de hoogtepunten van de Engelse kust? Vanaf 2020 kunnen bezoekers hun wandelschoenen aantrekken en langs England's Coast Path wandelen, het langste bewegwijzerde kustpad ter wereld.

Verken de prachtige zandstranden, badplaatsen, vriendelijke vissersdorpjes en landschappen die bijna onwerkelijk mooi zijn. De route neemt je mee door de gehele lengte en breedte van Engeland, van het bruisende Newcastle tot het Dartmoor Nationale Park in Devon.

Coast Path © Getty Images

Het jaar van Kust & Water in Schotland

2020 is 'Jaar van Kust & Water' in Schotland. Een flinke reeks evenementen brengt de prachtige kustlijn, meren en tradities van het land onder de aandacht. Kom meer te weten over de maritieme geschiedenis van Schotland tijdens het Traditionele Boot Festival in Portsoy of bezoek het Edinburgh Film Festival, waar deze zomer de film Scotland's Shores te zien is. Als één van de weinige Europese steden waar tuimelaar dolfijnen te zien zijn, organiseert Aberdeen in april 2020 het Dolphin Fest.

Portsoy © Getty Images

In Kip Marina, vlakbij Glasgow, kan je in oktober de Rivier van het Licht bijwonen. Een spectaculaire vloot van verlichte boten creëren magische weerspiegelingen op het water. Of ga van 4 tot 6 september naar het Glasgow's Clydebuilt Festival, waar Schotland zijn grootste roeirace over open water houdt. Er zijn leuke activiteiten en een indrukwekkende openingsshow en het is allemaal gratis.

RHS Garden Bridgewater en Nature2020

In 2020 opent één van de grootste tuinprojecten in Europa: RHS Garden Bridgewater. In de zomer van 2020 opent de Royal Horticultural Society (RHS) voor het eerst in 20 jaar een nieuwe tuin. Worsley New Hall, een voormalig landhuis met tuinen gelegen aan het Bridgewater Canal, wordt in oude glorie hersteld. RHS voegt een grote ommuurde tuin en een indrukwekkend modern welkomstgebouw toe. Ook de bestaande historische gebouwen krijgen een grondige opknapbeurt.

South Downs © Getty Images

De Zuid-Engelse stad Brighton en het aangrenzende Hove gaan komend jaar ook voor groen. Met de aankondiging van Nature2020 vieren ze een jaar lang eco-vriendelijke evenementen in het kader van Brighton's Living Coast (UNESCO Biosfeergebied). De focus ligt op het creëren van bewustzijn voor behoud van de lokale natuurreservaten op een luchtige en speelse manier.

Tegelijkertijd viert het naastgelegen South Downs National Park zijn tiende jubileum. De perfecte tijd om de variatie van één van de mooiste Britse Nationale Parken te verkennen.

125 jaar van het National Trust

In 2020 bereikt de National Trust een mijlpaal met de viering van het 125ste jubileum. Geschiedenisfans kunnen het statige landhuis Croome Court bezoeken. Hier worden tijdens de Acorn to Oak Exhibition de schilderijen getoond die kunstenares Jilly Oxlade-Arnott maakte van de National Trust panden.

Een andere spannende ontwikkeling is de geplande transformatie van Birmingham's Roundhouse. Dit monumentale maanvormige pand, dat vroeger dienst deed als stallen en in beheer is van National Trust, wordt in 2020 omgebouwd tot activiteitencentrum voor iedereen die de stad en zijn beroemde kanalen wil verkennen.

Croome Court © Mike Peel, Wikicommons

Nog meer geschiedenis vind jein de kathedraal van Salisbury, die zijn 800ste jubileum viert met een programma van evenementen en activiteiten zoals het Bloemenfestival dat op 15 september terugkeert naar de kathedraal en waar meer dan 300 bloemenbinders hun werk tentoonstellen. Andere hoogtepunten omvatten de kans om de originele Magna Carta van 1215 te zien, de 15e -eeuwse bibliotheek te bezoeken en de 332 treden naar de hoogste kerktoren van Groot-Brittannië te beklimmen.

Grote literaire jubilea

Groot-Brittannië is de plaats voor boekenwurmen en met tal van literaire jubilea is komend jaar hét moment voor een bezoek. Herdenk de 150ste sterfdag van Charles Dickens met een trip naar het Victoria & Albert Museum om Dickens' memorabilia te zien. In Londen kun je ook meteen zijn voormalige woonhuis bezoeken of ontdek de geboorteplaats van de schrijver in Hampshire, bij het Charles Dickens museum.

Charles Dickens © Getty Images

Fans van dichter William Wordsworth, trekken komend jaar ter ere van zijn 250e verjaardag naar het Wordsworth Museum in het Lake District.

Yorkshire staat in 2020 stil bij de 200ste sterfdag van de jongste Brontë-telg, Anne. Maak tijdens een tour over de Yorkshire Moors kennis met de geboortestreek van de schrijvende zusjes.

Voeg daar een uitgebreid aanbod van jaarlijkse literaire events en festivals aan toe, zoals legendarische Hay Festival in mei en het Edinburgh's Internationale Boeken Festival in augustus.

Liverpool Biënnale

Het grootste Britse festival voor hedendaagse kunt keert komend jaar terug naar Liverpool. Tijdens de Liverpool Biënnale van 11 juli tot 25 oktober zijn 'cutting edge kunstwerken' van 500 internationale artiesten te zien. Met meer musea en galeries dan welke stad dan ook buiten Londen (van welke velen gratis) belooft Liverpool bezoekers komend jaar genoeg boeiends te bieden.

Liverpool © Getty Images

Upfest in Bristol

Ook liefhebbers van street-art komen in 2020 aan hun trekken tijdens Upfest, het festival dat ontstond in Bristol's onnavolgbare graffiti-scène. Na een pauze van een jaar is het grootste straatkunst- en graffitifestival van Europa klaar om veel nieuwe 'pieces' in de stad te tonen. Meer dan 300 kunstenaars zullen 40 locaties door heel Bristol een geheel nieuwe look geven.

Behoefte aan nog meer creatieve inspiratie? De M Shed onthult Bristol Street Art: verleden, heden en toekomst in een gloednieuwe tentoonstelling die van 6 juni tot 1 november te zien is.

Upfest Bristol © Getty Images

Toetanchamon tentoonstelling in Londen

De tentoonstellingen van komend jaar gaan niet alleen maar over moderne meesterstukken. De Saatchi Gallery in Londen staat stil bij de baanbrekende ontdekking van het graf van Toetanchamon, 100 jaar geleden. De galerie stelt tijdens 'Toetanchamon: Schatten van de Gouden Farao' meer dan 150 stukken van de wereldberoemde locatie tentoon van 2 november 2019 tot 3 mei 2020.

Met 60 kunstwerken die nooit eerder buiten Egypte zijn gezien, is dit de laatste gelegenheid om deze fascinerende relikwieën te bewonderen voordat ze teruggaan naar hun plek van herkomst.

Glastonbury © Getty Images

50e verjaardag van Glastonbury Festival

Glastonbury Festival, gehouden in de groene velden van Somerset, is het grootste en bekendste muziekfestival van Groot-Brittannië. Aan de voet van Glastonbury Tor, een locatie die samenhangt met de legendes van King Arthur, zie je zowel de grootste pop- en rockacts te zien als een geweldige selectie van aanstormende artiesten. De sfeer is ongeëvenaard en de jubileumeditie belooft een bijzondere te worden.