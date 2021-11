De derde dag van het Lichtfestival heeft vrijdagavond naar schatting 150.000 bezoekers naar de Gentse binnenstad gebracht. Dat melden het Gentse stadsbestuur en de lokale politie. Er werden 66 horecazaken gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen maar er werden geen pv's opgesteld.

Het Gents stadsbestuur vroeg bezoekers donderdagavond om niet meer naar het stadscentrum te komen, omdat nog meer volk voor onveilige situaties zou zorgen. Woensdag trok de opening van het Lichtfestival zowat 140.000 bezoekers, maar voor donderdag werd het aantal op 240.000 geschat. Op het Lichtfestival geldt een mondmaskerplicht en wordt aandacht gevraagd voor de afstandsregels, maar coronawetenschappers stelden vragen bij dergelijke grootschalige evenementen.

'Vrijdag zakten 150.000 bezoekers af naar Gent', zegt het stadsbestuur. 'De mondmaskerplicht op het parcours werd goed opgevolgd. De Stad Gent benadrukt dat bezoekers overal op het parcours en bij elk kunstwerk kunnen starten. Het was een drukke start bij aanvang van het Lichtfestival maar de rest van de avond verliep rustig. Er waren geen noemenswaardige incidenten.' De politie heeft vrijdag extra controles uitgevoerd op het naleven van de COVID-maatregelen in de horeca. 'We hebben 66 horecazaken gecontroleerd, maar iedereen hield zich goed aan de maatregelen', zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse lokale politie. 'Er werden geen pv's opgesteld. In bepaalde zaken werd er wel op gewezen dat de CO2-meter niet goed stond ingesteld.'

