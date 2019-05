Het Thaise ministerie van Volksgezondheid heeft een dengue-alarm afgekondigd voor het hele land.

Thailand registreerde dit jaar al 15.000 besmettingen met knokkelkoorts, een toename in vergelijking met de voorbije vijf jaar. 25 mensen stierven al ten gevolge van de ziekte.

Binnenkort gaat het regenseizoen in Thailand van start, wat het risico op dengue nog verhoogt. De gelekoortsmuggen die de ziekte verspreiden profiteren van het vochtige klimaat om eitjes te leggen. De Thaise minister van Volksgezondheid Suwanchai Wattanayingcharoenchai verwacht dat tegen eind dit jaar 100.000 mensen besmet zullen zijn geraakt.

Het ministerie van Volksgezondheid legt daarom een dengue-alarm op in het hele land. Mensen wordt aangeraden waterreservoirs, -bronnen en -tanks goed af te sluiten en stilstaand water te verwijderen, zodat de muggen er niet kunnen broeden.

Dengue is een virusinfectie die griepachtige symptomen als koorts, spierpijn, misselijkheid en braken met zich meebrengt. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na 10 dagen uitzieken, maar in ernstige gevallen kan de ziekte een interne bloeding veroorzaken in de hersenen, wat fataal kan zijn. Vorig jaar liepen 87.000 mensen dengue-koorts op in Thailand. De ziekte kostte toen aan 114 mensen het leven.