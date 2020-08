Denemarken raadt zijn burgers af om naar België te reizen, vanwege het hoge aantal nieuwe besmettingen in ons land.

Hetzelfde advies geldt sinds vandaag ook voor Malta. Dat meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Denemarken past de reisrichtlijnen elke donderdag aan. De Deense autoriteiten raden reizen af als een bepaald land meer dan 30 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt. Voor België ligt dat volgens het Deense ministerie op 32,5. Om de maatregel opnieuw in te trekken, moet dat onder de 20 per 100.000 dalen.

Wie uit België naar Denemarken terugkeert, moet 14 dagen thuis blijven.

Hetzelfde advies geldt sinds vandaag ook voor Malta. Dat meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.Denemarken past de reisrichtlijnen elke donderdag aan. De Deense autoriteiten raden reizen af als een bepaald land meer dan 30 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt. Voor België ligt dat volgens het Deense ministerie op 32,5. Om de maatregel opnieuw in te trekken, moet dat onder de 20 per 100.000 dalen. Wie uit België naar Denemarken terugkeert, moet 14 dagen thuis blijven.