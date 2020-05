Drive-in bioscopen zijn in deze coronatijden aan een opmars bezig. Denemarken gaat nog een stapje verder door drive-in live concerten te organiseren.

Festivals, muziekconcerten en andere grote evenementen zullen er deze zomer niet inzitten. Daarom groeit de populariteit van drive-in bioscopen. Onder andere in Duitsland, Nederland, Italië, Tsjechië, Litouwen, Noorwegen en Denemarken zijn ze aan een ware comeback bezig.

Denemarken gaat nu nog een stapje verder door in Aarhus ook drive-in concerten te organiseren. Het werkt op dezelfde manier als een drive-in cinema: iedereen rijdt in zijn eigen wagen naar binnen en luistert naar het concert via de autoradio. Maar omdat je met z'n allen tegelijk kijkt en luistert, is het gevoel toch een beetje festivalachtig.

Magische momenten

Een van de bedenkers Mark Chemnitz vertelt aan Lonely Planet waarom deze gezamenlijke cultuurmomenten zo belangrijk zijn. 'We hadden al veel magische momenten op het podium. Een vader kwam met zijn 12-jarige zoon naar een concert, de zoon met zijn hoofd tegen het raam gedrukt en de tranen rolden over hun wangen. Het waren tranen van blijdschap en geluk. De vader vertelde ons dat de jongen lijdt aan een vorm van extreme angst, dit was de eerste keer dat hij zich in een publiek bevond en hij kreeg het gevoel dat hij ergens deel van uitmaakte. Het was magisch omdat het ons eraan herinnert dat muziek en concerten ons allemaal kunnen verbinden. Voor de duur van het concert stonden we allemaal samen en tegelijk apart en het was prachtig.'

Drie Deense bedrijven - Front of House, Steady en Nordic Rentals - bedachten het concept dat ze P Scenen doopten. Dankzij dit project kunnen artiesten en cabaretiers optreden en kunnen de bewoners van Aarhus weer eens samen genieten van een live concert. Behalve optredens worden er ook geregeld films vertoond.

Door samen te werken met de plaatselijke autoriteiten, kunnen de bezoekers er zeker van zijn dat aan de regels van social distancing wordt voldaan.

Åbningsweekenden Så er vores åbningsweekend vel overstået. Se hvordan det gik i denne flotte video fra Mongoose Media! Geplaatst door P Scenen op Maandag 27 april 2020

