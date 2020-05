Denemarken heeft geen onmiddellijk plan om zijn grenzen te heropenen, wat impliceert dat het enige tijd zal duren voordat vakantiegangers plannen kunnen maken om het Scandinavische land te bezoeken.

'In de huidige situatie mogen toeristen niet naar Denemarken reizen aangezien ze mogelijk een [nieuwe] coronavirusinfectie kunnen veroorzaken', antwoordde minister van Justitie Nick Haekkerup op een vraag in het parlement. Haekkerup zei dat hij had opgemerkt dat burgemeesters in verschillende steden er wel op uit waren om toeristen uit buurland Duitsland te ontvangen, een sleutelgroep voor de Deense toerismemarkt. 'Natuurlijk is het niet de wens van de regering om alles gesloten te houden langer dan nodig', voegde hij eraan toe.

Denemarken sloot medio maart zijn grenzen als onderdeel van maatregelen ter bestrijding de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het land heeft 506 geregistreerde Covid-19 sterfgevallen. Ondertussen is de Deense regering in gesprek met de partijen in het parlement over een verdere versoepeling van coronavirusmaatregelen.

Kleuterscholen en scholen tot en met klas 5 werden half april als eerste heropend. In een tweede fase wil premier Mette Frederiksen de detailhandel en supermarkten heropenen, alsook restaurants en cafés.

'In de huidige situatie mogen toeristen niet naar Denemarken reizen aangezien ze mogelijk een [nieuwe] coronavirusinfectie kunnen veroorzaken', antwoordde minister van Justitie Nick Haekkerup op een vraag in het parlement. Haekkerup zei dat hij had opgemerkt dat burgemeesters in verschillende steden er wel op uit waren om toeristen uit buurland Duitsland te ontvangen, een sleutelgroep voor de Deense toerismemarkt. 'Natuurlijk is het niet de wens van de regering om alles gesloten te houden langer dan nodig', voegde hij eraan toe. Denemarken sloot medio maart zijn grenzen als onderdeel van maatregelen ter bestrijding de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het land heeft 506 geregistreerde Covid-19 sterfgevallen. Ondertussen is de Deense regering in gesprek met de partijen in het parlement over een verdere versoepeling van coronavirusmaatregelen. Kleuterscholen en scholen tot en met klas 5 werden half april als eerste heropend. In een tweede fase wil premier Mette Frederiksen de detailhandel en supermarkten heropenen, alsook restaurants en cafés.