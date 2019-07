De Werelderfgoedlijst van VN-organisatie UNESCO is op de 43ste jaarlijkse bijeenkomst uitgebreid met tientallen culturele parels en natuurgebieden. Al meer dan duizend unieke locaties werden geboekstaafd, maar deze vijf nieuwe items veroveren ongetwijfeld een plekje bovenaan de lijst.

1. Tempelstad Bagan (Myanmar)

Myanmar diende in 1997 al een aanvraag in om het middeleeuwse stadje Bagan, bekend om zijn duizenden tempels en pagoden, te promoveren tot werelderfgoed. Die werd toen geweigerd door Unesco omdat de restauratieplannen van het toenmalige militaire regime niet voldeden aan de strenge criteria van de organisatie. Myanmar heeft nu een nieuwe erfgoedwet aangenomen en is van plan om het toerisme rond de site te verminderen.

Bagan, tempelstad in Myanmar met meer dan 3.500 boeddhistische tempels en ruïnes © Getty

2. Seowon-academies (Zuid-Korea)

Seowons zijn private academies in Zuid-Korea die in de zestiende en zeventiende eeuw werden gebouwd om de leer van de Chinese Confucius te beoefenen. De oude seowons fungeren nu veeleer als toeristische attracties. De historische gebouwen liggen in een prachtige vallei, en bovendien kun je in het provinciale park mooie wandelingen maken. Enkele minder belangrijke academies hebben nog wel hun oorspronkelijke functie behouden: geleerden leren er de confucianistische leer en tradities aan.

Binnenin een Seowon-academie in Zuid-korea © Getty

3. Gletsjer Vatnajökull (IJsland)

Het Vatnajökull Nationaal Park in IJsland beslaat met zijn 1.300 vierkante kilometer grote omvang maar liefst 13 procent van de totale landoppervlakte. In het vulkanisch gebied is een van Europa's grootste gletsjers te vinden. Die is ongeveer honderd vierkante kilometer groot, en op het dikste punt is het ijs wel 950 meter dik.

Toerist geniet van het uitzicht in het Vatnajökull Nationaal Park in IJsland © Getty

4. Le colline del Prosecco (Italië)

'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene' vormen een groen heuvelgebied in het noordoosten van Italië. Zoals de naam al doet vermoeden vind je hier het weerlderige wijnbouwlandschap waar Prosecco wordt geproduceerd, de best verkochte mousserende wijn ter wereld. In de omgeving zijn tal van mooie wijnroutes maar ook historische stadjes zoals Asolo, Treviso en Bassano del Grappa te bezoeken.

Prosecco-heuvels in het noordoosten van Italië © Getty

5. Acht gebouwen van Frank Lloyd Wright

Het cultureel eigendom van de Amerikaanse architect Lloyd Wright bestaat uit acht gebouwen verspreid over de Verenigde Staten, waaronder het Guggenheim-museum in New York en het Herbert en Katherine Jacobs Huis in Wisconsin. Wright wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne Amerikaanse architectuur in de twintigste eeuw. In de meer dan 700 bouwwerken die hij ontwierp, streefde hij telkens een organische structuur na. Bovendien stelde hij dat dat de aard van het materiaal de structuur van het bouwwerk moet bepalen.