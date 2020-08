Van Groningen tot Rio, van Italië tot India en van Kaapstad tot de V.S.: over de hele wereld vind je straten, wijken en dorpen in alle kleuren van de regenboog. De beelden ervan fleuren deze zomer wellicht niet je Insta-reisverslag op maar misschien wel je humeur

1. Reitdiephaven, Groningen.

© iStock

Aan het water van de Groningse stadsjachthaven staan moderne woningen met vrolijke gevelkleuren, geïnspireerd op Scandinavische maar ook Caribische huizen - denk aan Willemstad op Curaçao. Verdeeld over vier pieren bouwde Oving architecten 100 woningen met een aparte vormgeving. Aan een kant zijn ze in kleurrijke hout, aan de andere kant van sobere rode baksteen.

2. Nyhavn, Kopenhagen

© iStock

Rond 1700 kwamen er in Nyhavn grote herenhuizen, zoals Charlottenborg, aan de schaduwkant van Nyhavn. Aan de zonnige kant werden kleurrijke huurhuizen van hout, baksteen en gips gebouwd voor de gewone en armere inwoners van Kopenhagen. Pas vanaf de jaren 60 werd het geleidelijk aan een hippe wijk en toeristische trekpleister

3. Willemstad, Curaçao

© iStock

Vroeger waren de huizen in Willemstad voornamelijk wit, tot een arts in de vroege 19de eeuw bedacht dat de vele oogproblemen op het eiland te wijten waren aan de reflectie van het zonlicht. Hij kon de gouverneur overtuigen om de huizen in een kleur te schilderen, en dat werd ook honderd jaar lang wettelijk verplicht. Intussen zit de gewoonte erin.

4. Notting Hill, Londen

© iStock

Veel straten in de Londense wijk Notting Hill lijken recht uit de staalkaart van een verfproducent te komen. Lancaster Road, Denbigh Terrace of Portobello Road zijn goede richtpunten voor wie op zoek is naar een regenboogkleurige huizenrij.

5. Rue Cremieux, Parijs

© iStock

De charmante Rue Cremieux in het 12de arrondissement is nog geen 200 meter lang maar een druk bewandelde selfie-hotspot. De bewoners maakten er de kleurrijkste straat van Parijs van door de kleine huizen in verschillende kleuren te verven en er hier en daar nog een muurschildering tegenaan te gooien.

6. Oud Havana, Cuba

© iStock

Habana Vieja, het oude deel van Havana, is erg toeristisch maar blijft wel het mooiste deel van de stad dankzij de historische gebouwen in verschillende snoepkleuren. De bijpassende oldtimers maken het geheel nog kleurrijker.

7. Hundertwasser Haus, Wenen

© iStock

Het Hundertwasser Haus in Wenen werd in 1986 ontworpen door kunstenaar/architect Friedensreich Hundertwasser. De vreemde vormen en kleurencombinaties leverden het wooncomplex het statuut van architectonisch monument op.

8. Puerto de la Cruz, Tenerife

© iStock

De huizen in hun contrasterende kleuren en de combinatie met de wuivende palmbomen maken van de Canarische stad Puerto de la Cruz een waar Instagram-pareltje.

9. Hotwells, Bristol

© iStock

Het Britse Bristol is gekend om z'n felgekleurde straten. De kleurrijke huizen aan de overkant van de haven van Hotwells zijn daar geen uitzondering op. De mix van traditionele en moderne architectuur en de gedurfde tinten genereren een apart beeld.

10. Puerto Vallarta, Mexico

© iStock

Het Mexicaanse kustplaatsje Puerto Vallarta bij de Stille Oceaan valt op door de vibrerende tinten van de huizen, nog eens versterkt door de bloeiende bomen. De perfecte bestemming dus voor een overdonderend vakantiealbum.

11. Kampung Warna, Jodipan

© iStock

Net ten zuiden van Malang, een stad in Oost-Java, ligt een explosie van kleur in wat ooit de saaiste hoek van Indonesië was. Het idee om de huizen te schilderen kwam van de universiteitsstudenten, het materiaal was een gift van een lokaal verfbedrijf. Het onopvallende dorp kreeg plots geld door het regenboogtoerisme en dat gaf de inwoners ineens energie om ook het afval uit de rivier op te ruimen.

12. Bo-Kaap, Kaapstad

© iStock

Bo-Kaap aan de voet van Signal Hill in de rand van het centrum van Kaapstad was vroeger de thuisbasis van arbeiders uit Maleisië, Indonesië en Afrikaanse regio's. De huizen werden in 1760 gebouwd en moesten volkomen wit zijn volgens de huurovereenkomst. Toen de arbeiders ze konden kopen, gingen ze voor felle kleuren als reactie.

13. Rainbow Village, Taichung

© iStock

De poging om huizen te redden in het Nantun-district van Taichung maakte er een van de meest populaire - en kleurrijke - toeristische attracties van in Taiwan. Voormalig soldaat Huang Yung-Fu begon de woningen te schilderen om ze te redden van de sloop. Hij maakte er ware kunstwerken van, met muurschilderingen van vogels, dieren en mensen.

14. Guatapé, Colombia

© iStock

Een hobbelige busrit van drie uur ver van Medellin ligt het traditionele dorpje Guatepé. De felgekleurde huizen uit het koloniale tijdperk werden verfraaid met delicate schilderingen van lama's, zonnebloemen, papegaaien en gitaren.

15. Cinque Terre, Italië

© iStock

De vijf kleine dorpjes die samen Cinque Terre vormen samen een kleurbom die van de Ligurische heuvels knalt. Dat beeld krijg je voorgeschoteld voor je aan je wandeling kan beginnen in de frisse zeelucht met nog meer spectaculaire uitzichten.

16. La Boca, Buenos Aires

© iStock

Aanvankelijk woonden er veel immigranten in deze wijk in Buenos Aires, voornamelijk uit Italië. El Caminito is een smal steegje in La Boca, geflankeerd door felgekleurde huizen - zinken hutten eigenlijk - geschilderd met verf voor boten. De arme wijk groeide intussen uit tot een boho trekpleister met florerende artscene.

17. Rainbow Row, Charleston

© iStock

Deze historische herenhuizen in Charleston, South Carolina, vormen de langste sliert van Georgische rijhuizen in de Verenigde Staten. De rij veelkleurige gevels aan East Bay Street kreeg de naam Rainbow Row.

18. Meenakshi Amman-tempel, Madurai

© iStock

De oude Indiase stad aan de rivier de Vaigai in deelstaat Tamil Nadu wordt gedomineerd door de veertien kleurrijke poorttorens van de Meenakshi Amman-tempel. Ze zijn versierd met duizenden kleurige gravures van hindoegoden.

19. Santa Marta, Rio de Janeiro

© iStock

De kleurrijke favela van Santa Marta, op de hellingen van Morro Dona Marta, is een van de steilste in Rio. Meer dan 8000 inwoners leven er in geïmproviseerde houten en bakstenen woonsten, in een variatie aan vrolijke tinten.

20. Burano, Venetië

© iStock

Burano is een eiland in de lagune van Venetië. De weerspiegeling van de veelkleurige huizen in het water van de grachten levert postkaartbeeld op.

1. Reitdiephaven, Groningen. Aan het water van de Groningse stadsjachthaven staan moderne woningen met vrolijke gevelkleuren, geïnspireerd op Scandinavische maar ook Caribische huizen - denk aan Willemstad op Curaçao. Verdeeld over vier pieren bouwde Oving architecten 100 woningen met een aparte vormgeving. Aan een kant zijn ze in kleurrijke hout, aan de andere kant van sobere rode baksteen.2. Nyhavn, Kopenhagen Rond 1700 kwamen er in Nyhavn grote herenhuizen, zoals Charlottenborg, aan de schaduwkant van Nyhavn. Aan de zonnige kant werden kleurrijke huurhuizen van hout, baksteen en gips gebouwd voor de gewone en armere inwoners van Kopenhagen. Pas vanaf de jaren 60 werd het geleidelijk aan een hippe wijk en toeristische trekpleister3. Willemstad, CuraçaoVroeger waren de huizen in Willemstad voornamelijk wit, tot een arts in de vroege 19de eeuw bedacht dat de vele oogproblemen op het eiland te wijten waren aan de reflectie van het zonlicht. Hij kon de gouverneur overtuigen om de huizen in een kleur te schilderen, en dat werd ook honderd jaar lang wettelijk verplicht. Intussen zit de gewoonte erin.4. Notting Hill, LondenVeel straten in de Londense wijk Notting Hill lijken recht uit de staalkaart van een verfproducent te komen. Lancaster Road, Denbigh Terrace of Portobello Road zijn goede richtpunten voor wie op zoek is naar een regenboogkleurige huizenrij.5. Rue Cremieux, Parijs De charmante Rue Cremieux in het 12de arrondissement is nog geen 200 meter lang maar een druk bewandelde selfie-hotspot. De bewoners maakten er de kleurrijkste straat van Parijs van door de kleine huizen in verschillende kleuren te verven en er hier en daar nog een muurschildering tegenaan te gooien. 6. Oud Havana, CubaHabana Vieja, het oude deel van Havana, is erg toeristisch maar blijft wel het mooiste deel van de stad dankzij de historische gebouwen in verschillende snoepkleuren. De bijpassende oldtimers maken het geheel nog kleurrijker. 7. Hundertwasser Haus, WenenHet Hundertwasser Haus in Wenen werd in 1986 ontworpen door kunstenaar/architect Friedensreich Hundertwasser. De vreemde vormen en kleurencombinaties leverden het wooncomplex het statuut van architectonisch monument op.8. Puerto de la Cruz, TenerifeDe huizen in hun contrasterende kleuren en de combinatie met de wuivende palmbomen maken van de Canarische stad Puerto de la Cruz een waar Instagram-pareltje.9. Hotwells, BristolHet Britse Bristol is gekend om z'n felgekleurde straten. De kleurrijke huizen aan de overkant van de haven van Hotwells zijn daar geen uitzondering op. De mix van traditionele en moderne architectuur en de gedurfde tinten genereren een apart beeld. 10. Puerto Vallarta, MexicoHet Mexicaanse kustplaatsje Puerto Vallarta bij de Stille Oceaan valt op door de vibrerende tinten van de huizen, nog eens versterkt door de bloeiende bomen. De perfecte bestemming dus voor een overdonderend vakantiealbum.11. Kampung Warna, JodipanNet ten zuiden van Malang, een stad in Oost-Java, ligt een explosie van kleur in wat ooit de saaiste hoek van Indonesië was. Het idee om de huizen te schilderen kwam van de universiteitsstudenten, het materiaal was een gift van een lokaal verfbedrijf. Het onopvallende dorp kreeg plots geld door het regenboogtoerisme en dat gaf de inwoners ineens energie om ook het afval uit de rivier op te ruimen.12. Bo-Kaap, KaapstadBo-Kaap aan de voet van Signal Hill in de rand van het centrum van Kaapstad was vroeger de thuisbasis van arbeiders uit Maleisië, Indonesië en Afrikaanse regio's. De huizen werden in 1760 gebouwd en moesten volkomen wit zijn volgens de huurovereenkomst. Toen de arbeiders ze konden kopen, gingen ze voor felle kleuren als reactie.13. Rainbow Village, TaichungDe poging om huizen te redden in het Nantun-district van Taichung maakte er een van de meest populaire - en kleurrijke - toeristische attracties van in Taiwan. Voormalig soldaat Huang Yung-Fu begon de woningen te schilderen om ze te redden van de sloop. Hij maakte er ware kunstwerken van, met muurschilderingen van vogels, dieren en mensen.14. Guatapé, ColombiaEen hobbelige busrit van drie uur ver van Medellin ligt het traditionele dorpje Guatepé. De felgekleurde huizen uit het koloniale tijdperk werden verfraaid met delicate schilderingen van lama's, zonnebloemen, papegaaien en gitaren.15. Cinque Terre, ItaliëDe vijf kleine dorpjes die samen Cinque Terre vormen samen een kleurbom die van de Ligurische heuvels knalt. Dat beeld krijg je voorgeschoteld voor je aan je wandeling kan beginnen in de frisse zeelucht met nog meer spectaculaire uitzichten.16. La Boca, Buenos AiresAanvankelijk woonden er veel immigranten in deze wijk in Buenos Aires, voornamelijk uit Italië. El Caminito is een smal steegje in La Boca, geflankeerd door felgekleurde huizen - zinken hutten eigenlijk - geschilderd met verf voor boten. De arme wijk groeide intussen uit tot een boho trekpleister met florerende artscene.17. Rainbow Row, CharlestonDeze historische herenhuizen in Charleston, South Carolina, vormen de langste sliert van Georgische rijhuizen in de Verenigde Staten. De rij veelkleurige gevels aan East Bay Street kreeg de naam Rainbow Row.18. Meenakshi Amman-tempel, MaduraiDe oude Indiase stad aan de rivier de Vaigai in deelstaat Tamil Nadu wordt gedomineerd door de veertien kleurrijke poorttorens van de Meenakshi Amman-tempel. Ze zijn versierd met duizenden kleurige gravures van hindoegoden.19. Santa Marta, Rio de JaneiroDe kleurrijke favela van Santa Marta, op de hellingen van Morro Dona Marta, is een van de steilste in Rio. Meer dan 8000 inwoners leven er in geïmproviseerde houten en bakstenen woonsten, in een variatie aan vrolijke tinten.20. Burano, VenetiëBurano is een eiland in de lagune van Venetië. De weerspiegeling van de veelkleurige huizen in het water van de grachten levert postkaartbeeld op.