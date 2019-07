Er valt heel wat te proeven, beleven en ontdekken deze maanden. Zo ook in de Verbeke Foundation in Kemzeke.

De Verbeke Foundation is een van de vreemdste plekken in België. Op het eerste gezicht heeft het iets weg van een dumphandel, gelegen vlak naast de autostrade, een eindje buiten Antwerpen. In werkelijkheid vind je op deze locatie een van de meest indrukwekkende private kunstcollecties van Europa. Cultuur en natuur gaan er hand in hand. ...