Voor het eerst met je lief op vakantie? 'Als dat maar goed komt', waarschuwt je omgeving dan. Maar ook met vrienden kan er in het buitenland behoorlijk wat deining ontstaan. 'Op reis leer je elkaar echt kennen.'

'Verschrikkelijk', vat Esther (25) haar eerste reis zonder haar ouders samen. 'Ik was achttien, kende mijn beste vriendin al sinds de kleuterklas en was ook al vaak op kamp met haar geweest. Samen eropuit trekken leek het perfecte plan.' De vriendinnen boekten samen een appartement in de buurt van Malaga en keken er naar uit om een week lang te genieten van zon, zee en strand. Ter plaatste werd Esther echter al na een dag ziek, terwijl haar vriendin als een blok voor de charmes van een jongen in het hotel viel. 'Het contrast had niet groter kunnen zijn: ik hing kotsmisselijk boven de wc-pot, en ondertussen lag zij aan de andere kant van de deur te flikflooien. Dat ik me miserabel voelde, leek haar totaal te ontgaan. Die ervaring heeft onze vriendschap voorgoed veranderd. Ik voelde me verraden en in de steek gelaten.'

...