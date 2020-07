Een tiktokje voor Het Groeningemuseum of de zeedijk in je instastories? Sociale media waren het speelplein voor jong en ouder tijdens de pandemie. Toeristische trekpleisters als Brugge en Knokke spelen daar nu op in met interactieve routes en 'challenges'.

Knokke-Heist lanceert drie interactieve fiets- en wandelroutes, elk in het teken van een ander platform. De Instagram-route voert je langs de meest fotogenieke plekjes (niet alleen zee en zand, maar ook restaurants en cafeetjes), de TikTok-toer is dan weer avontuurlijker, met allerlei 'challenges'. De LinkedIn-route loopt langs het ondernemersverleden en -heden van Knokke-Heist.

@myknokkeheist

Zo zien bezoekers de kuststad vanuit een heel andere hoek en, vooral: verzamelen ze een hoop uitnodigende content om te delen met het thuisfront. Met vermelding van #myKH en @myknokkeheist maken ze bovendien kans op publicatie in het KH Magazine of op de sociale media van de badstad. Bij wijze van campagne stuurde Knokke alvast enkele influencers vooruit, zoals Sarah Bossuwé en Maud Van der Vorst, Steven Van Belleghem, Paulien Riemis en Tiany Kiriloff met kroost.

© Toerisme Knokke-Heist

#myKH

Elk platform heeft andere kenmerken, en ook daar werd op ingespeeld met hotspots op de verschillende routes. Instagrammers krijgen tips voor de perfecte foto, en er werden ook enkele gloednieuwe instawalls geïnstalleerd. Jonge creatieven als Kaart Blanche, Skinn, Suzanne Akgun, Sissi Lauwers en Studio bouwden tien decors om foto's én winkelstraten mee op te leuken. De routes vind je op de website en via de sociale media van Knokke-Heist, of op papier bij Toerisme Knokke-Heist.

© Toerisme Knokke-Heisr

#Brugesforyou

Ook Musea Brugge daagt jongeren uit tijdens de vakantiemaanden. Onder de hashtag #Brugesforyou lokken populaire influencers Celine en Michiel hen naar de zes musea voor 24 challenges. Met een polsbandje kunnen ze de hele zomer lang zowat alle musea in. Reserveren is niet verplicht voor hen, maar het is wel een goed idee: omwille van de coronamaatregelen, kunnen er minder mensen het museum binnen. De verschillende versies van de challenges moeten uiteraard viraal gaan met #Brugesforyou en massaal de vrienden aanzetten tot uitdagend museumbezoek.

