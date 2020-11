De tien duurste steden ter wereld om in te leven (na corona)

In de nieuwste ranking van het instituut Economist Intelligence Unit (EIU) benen Zürich en Parijs Hongkong bij als duurste steden om in te wonen. De EIU vergelijkt voor die ranking 138 alledaagse producten, zoals voedingsmiddelen, kleding en electronica, in 133 landen. De laatste rangschikking is gebaseerd op september 2020 en houdt dus rekening met de gevolgen van de coronapandemie. Zo zakt onder andere Singapore drie plaatsen als gevolg van een exodus van buitenlandse werknemers. Dit is de top tien.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld