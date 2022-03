Zijn Zwerveling - eind 2020 door The New York Times verkozen tot een van de 25 beste kinderboeken ter wereld - werd geïnspireerd door het onderwaterleven van de Kaaimaneilanden. Toch is illustrator Peter Van den Ende geboren en getogen in Antwerpen.

'Ik ben absoluut geen chauvinistische Antwerpenaar,' benadrukt Van den Ende, 'ik ga nooit verkondigen dat Antwerpen de mooiste stad ter wereld is. Ik hou wel van de stad in haar geheel, en om haar als één organisme zien. Ik heb nog een paar vrienden in Antwerpen, en mijn ouders wonen er, maar mijn vriendengroep is grotendeels uitgezwermd naar andere plekken. Ik heb twee jaar op de Kaaimaneilanden gewoond, dat speelt ook mee. Ik ben zeven jaar geleden vertrokken om er te werken als natuurgids tussen de koraalriffen en mangrovebossen.' Waarom hij terugkeerde naar Antwerpen? 'Illustrator worden was al van jongs af een grote droom. Ik volgde kunstonderwijs in het secundair, maar was te schijterig om door te zetten, dus werd het biologie. Maar het bleef knagen, ik miste voldoening in mijn job. Ik móést gewoon illustrator worden, dus kwam ik terug. Ik stelde een portfolio samen en stuurde dat naar verschillende uitgeverijen. Querido hapte toe, in het bijzonder om de tekeningen die ik op de Kaaimaneilanden had gemaakt. Vervolgens heb ik in Antwerpen drie jaar lang aan mijn debuut gewerkt.' Mist hij de stad dan helemaal niet, nu hij naar Buggenhout is verhuisd? 'Zomaar tussendoor even een museum of tentoonstelling kunnen meepikken, of een goed stamcafé vlakbij: dat mis ik wel. Als ik toch een favoriete plek in de stad moet noemen, dan is het de Zoo - gezien mijn achtergrond een voor de hand liggende keuze. Vooral het onderwatergedeelte van het aquarium trekt me aan. De Zoo werd intussen vernieuwd en ik ben erg blij dat het oude aquariumgebouw grotendeels bewaard is gebleven, net zoals het was toen ik er als zesjarige rondwandelde.' Want ook in de stad wordt Van den Ende aangetrokken door het waterleven: 'Als buurt spreekt Linkeroever me het meest aan. Daar wandel ik tot ver voorbij Sint-Anneke, tot ik de fabrieken zie. Bij valavond krijgt dat uitzicht iets futuristisch, het is sprookjesachtig, maar ook vies. Daarnaast maak ik graag wandelingen langs de Schelde, helemaal tot in het havengebied. Ik hou van alles langs het water, het gevoel dat alles naar de zee leidt. Nog zo'n mooie wandelplek was tot voor kort de Hobokense polder. Het kantorencomplex dat ze er nu willen optrekken, heeft het echter helemaal verpest voor mij.'