De relaxte versie van New York: onze tips voor een trip naar Toronto

Toronto prijkt hoog op de reis-wishlists. Begrijpelijk. Deze diverse en kosmopolitische stad heeft een fantastische eetcultuur, top-notch musea en de natuur is nooit ver weg. Welkom in de relaxte versie van New York.

Het is een ongewoon warme avond in mei als we ’s avonds laat voor Toronto’s Union Station op een taxi wachten. We zijn met de trein vanuit Windsor gekomen, het Canadese grensstadje vlak bij Detroit, een trip van vier uur. Wie vanuit België reist, arriveert waarschijnlijk ook via Union Station, want vanuit de Pearson Internationale luchthaven trein je in amper twintig minuten naar de stad.

De drukte voor het station, de verlichte wolkenkrabbers en de immense CN Tower – de 555 meter hoge communicatietoren die het hoogste gebouw ter wereld was tot de bouw van de Burj ­Khalifa in Dubai – vallen meteen op. De allures van de wereldstad zorgen voor adrenaline.

Ook onze taxichauffeur heeft er zin in. Het ligt een beetje verder dan ons hotel, maar hij staat erop voorbij Yonge-Dundas Square te rijden, het Times Square van Toronto, waar flikkerende billboards oplichten en voorbijgangers druk selfies nemen. Afgelopen december werd bekend dat het plein binnenkort van naam verandert. Henry Dundas, een Schotse politicus actief aan het eind van de 18de, begin 19de eeuw, stemde indertijd tegen de afschaffing van de trans-­Atlantische slavernij. Het plein wordt straks omgedoopt tot Sankofa Square, waarbij het Nigeriaanse woord sankofa staat voor lessen trekken uit het verleden en die gebruiken voor de toekomst.

Ons hotel ligt in het Financial District, pal in het centrum, waar je tussen de glimmende en duizelingwekkend hoge wolkenkrabbers nog historische panden vindt. Overal zie je kranen; Toronto is explosief in de hoogte aan het groeien. Stadsplanners gaan ervan uit dat Toronto over enkele jaren Chicago voorbijsteekt qua kantoor- en woontorens die meer dan 150 meter hoog zijn.

Aan Nathan Phillips Square, het centrale plein met het iconische en verlichte Toronto-teken, staan geschiedenis en moderniteit letterlijk zij aan zij. Op de ene hoek heb je het oude stadhuis, Old City Hall, een beschermd gebouw uit 1899, in neoromaanse stijl en met een opvallende klokkentoren. Aan de overkant troont City Hall, het nieuwe stadhuis, over de stad. Het modernistische gebouw van beton en glas uit 1965 ziet er vandaag nog altijd futuristisch uit. De twee ongelijke, sculpturale en gebogen torens met tussenin een schotelvormig gebouw, groeiden uit tot een landmark en gaven in Toronto het startsein voor meer modernistische architectuur.

In het stadhuis waait sinds vorige zomer een nieuwe wind. De progressieve Olivia Chow werd verkozen tot nieuwe burgemeester, de eerste die niet in Canada geboren is en bovendien nog maar de derde vrouw. Chow emigreerde op haar dertiende van Hongkong naar Toronto. Ze staat voor uitdagingen als de gentrificatie en betaalbare huisvesting. Haar verkiezing reflecteert de demografische diversiteit van de stad: de helft van de inwoners komt van buiten Canada en daarmee is Toronto een van de meest diverse steden ter wereld. Wie dit jaar de stad bezoekt, zal haar ongelooflijke diversiteit meteen ontdekken bij het bezoeken van enkele historische buurten.

Eten en drinken

Toronto heeft een levendige en, hoeft het nog gezegd, zeer diverse restaurant­cultuur, veel terrasjes en rooftopbars. Kensington Market, niet echt een markt maar een hele buurt, is een absolute must. De mix van Joodse, Latijns-Amerikaanse en Jamaicaanse voedingswinkeltjes, tattoo parlors, vintageshops en grafittikunst brengt een jong en eclectisch publiek naar deze drukke buurt. Hoewel hipper geworden, is Kensington Market nog steeds lawaaierig en authentiek. Voor de beste vistaco’s in Toronto moet je bij Seven Lives Tacos zijn (72 Kensington Avenue). Je krijgt ze geserveerd in een kartonnen doosje en eet ze uit het vuistje. Ook koffiebars zijn er in overvloed. Zo is het Zweeds geïnspireerde Fica een stop waard (28 Kensington Avenue).

© NICK WONS WONS.CA

Eigenlijk is het onbegonnen werk om hier adresjes op te lijsten. Slenter gewoon door de wijk en probeer dingen uit. Naar het schijnt bracht Meghan Markle graag tijd door in Kensington Market toen ze hier verbleef voor de opnames van Suits, de tv-serie die zich in New York afspeelt, maar bijna volledig in Toronto gedraaid werd.

Kensington Market grenst aan Chinatown, dat op het kruispunt van Spandina Avenue en Dundas Street West ligt. Je vindt er niet alleen Chinese supermarkten en restaurants, maar ook Vietnamese en Thaise.

© Khristel Stecher

Ten oosten van downtown ligt het Distillery District, een autovrije, toeristische wijk met bars, galeries en restaurants, in de negentiende-eeuwse fabrieksgebouwen van de voormalige Gooderham and Worts Distillery. Voor de moderne Mexicaanse keuken is El Catrin het juiste adres (18 Tank House Lane).

In het Financial District is de mooiste koffiebar (met de lekkerste croissants) Dineen Coffee, gehuisvest in een historisch pand van een bontbedrijf (140 Yonge Street). Schuin tegenover Dineen Coffee loont Sud Forno de moeite, een prachtige Italiaanse bakker annex up­­scale restaurant (132 Yonge Street).

Cultuur

Vlak bij Chinatown is de Art Gallery of Ontario (AGO, 317 Dundas Street West), een indrukwekkend kunstmuseum met onder meer een Henry Moore Sculpture Centre. Maar alleen al voor de architectuur moet je er zeker langs: sterarchitect Frank Gehry, geboren in Toronto, hertekende tussen 2004 en 2008 het museum helemaal.

Het Royal Ontario Museum (100 Queen’s Park) is een kunst- en natuurhistorisch museum, het grootste van Canada. De moderne annex die architect Daniel Libeskind in 2007 bouwde, vonden veel critici niet geslaagd.

© Destination Toronto

Het Bata Shoe Museum (327 Bloor Street West) is dan weer een must voor elke fashionista. Het biedt een complete geschiedenis, van sandalen uit het oude Egypte tot de hedendaagse sneakers.

Doen

Maak een wandeling door Cabbagetown, een 19de-eeuwse Ierse wijk die uitgroeide tot een bohemien maar dure buurt. Het is een oase van groen en rust, met het grootste aantal goed bewaarde victoriaanse huizen van Noord-Amerika, alsof je in een andere eeuw terechtkomt. Je kunt er langslopen bij Riverdale Farm, een stadsboerderij, en bij het bijna idyllische St James’ Cemetery, een van de oudste begraafplaatsen van Toronto. Cabbagetown ligt op wandelafstand van downtown en van het Distillery District.

Shoppen

In de Bloor-Yorkville-buurt in midtown vind je alle designerboetieks, van Balenciaga tot Louis Vuitton. Maar voor hippe, alternatieve adressen moet je in Queen West zijn (een buurt vlak bij Kensington Market), zeker in het kilometerslange Queen Street West (vooral tussen Bathurst en Dufferin Street).

En terzijde: over de hele stad, maar zeker in dit deel, zie je ook veel cannabiswinkels, sinds marihuana in Canada in 2018 werd gelegaliseerd. Daarenboven duiken sinds kort ook hier en daar magic mushroom dispensaries op. Psychedelica zijn niet wettelijk en navraag leert dat de politie af en toe zo’n winkel sluit, maar ze blijven steeds weer opengaan. De uitbaters ervan testen bestaande wetten, in de hoop dat er straks ook hiervoor een regularisatie komt.

Slapen

Centraal in Queen West kun je logeren in The Drake Hotel (1150 Queen St. West), het hotel dat in alle reisbladen lof krijgt toegezwaaid. De sfeer is jong en relaxed. Je kunt er ook lunchen en dineren en in de kelder van het hotel worden optredens en dj-sets georganiseerd.



Gladstone House (1214 Queen St. West), op geen tweehonderd meter van The Drake, heropende enkele jaren geleden na een grondige en gelukkig respectvolle renovatie. Het bakstenen victoriaanse gebouw is nu een boetiekhotel met restaurant, waar een curator instaat voor de vele kunstwerken in het hotel.

Niet te missen

Voor de beste vergezichten op de indrukwekkende skyline van Toronto, kun je een ferry nemen (van de Jack Layton Ferry Terminal, aan Bay Street and Queens Quay) naar een van de Toronto­-eilanden. Toronto ligt aan Lake Ontario, een van de vijf Grote Meren. Wij trokken naar Ward’s Island, wandelden op de boardwalk en gingen eten op het terras van The Riviera, waar je je ’s zomers op een rustig tropisch eiland waant (102 Lakeshore Avenue). Voor we op de ferry richting stad stapten, bewonderden we de zonsondergang over Toronto.

Heen en terug

Vanuit Brussel is het 8 uur vliegen naar Toronto. Van mei tot en met oktober vliegen Brussels Airlines (brusselsairlines.com) en Air Canada (aircanada.com) rechtstreeks. Air Transat maakt een tussenstop in Montreal en vliegt vandaar naar Toronto (airtransat.com). Vanuit de luchthaven kan je de UP Express-trein nemen die je in 20 minuten naar Union Station brengt, in het centrum van Toronto.