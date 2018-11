De Poolse regio Lublin: wandelen en kajakken tussen de wilde paarden

Ligging: in het zuidoosten van Polen Poolse naam: Lubelskie Hoofdstad: Lublin Grootte: 25.155 vierkante kilometer, iets kleiner dan België

De regio is Lublin is behoorlijk groot, niet veel kleiner dan heel België. Het strekt zicht uit tussen een paar grote rivieren en het landschap varieert van uitgestrekte velden, bossen en glooiende heuvels. Ideaal voor de actieve reiziger.

Te voet

Houd je van wandelen? Door de mooiste plekjes van Lublin loopt een netwerk van 3200 kilometer aan bewegwijzerde wandelroutes. De valleien van de Wisla en Bug rivieren zijn erg in trek bij wandelenaars. Hetzelfde geldt voor de heuvels van Roztocze Nationaal Park, een natuurgebied met heuvels, diepe valleien, watervallen en een flinke collectie achtien miljoen oude versteende nomen.

Verder kan je in de uitgestrekte bossen van Janowska en in het trekvogelparadijs in het Solska woud prachtige wandeltochten maken. Nordic Walkers kunnen terecht in de Pulawy regio, iets ten noordoosten van de stad Lublin. Daar is een netwerk van 160 kilometer speciaal voor hen aangelegd.

Op de fiets

De Green Velo, de ongeveer 2000 kilometer lange fietsroute die van het noorden naar het zuiden door Polen loopt, doorkruist ook de regio Lublin. Het stuk dat door Lublin loopt is ruim 400 kilometer lang.

Al fietsend passeer je monumentale katholieke en orthodoxe kerken en de kloosters van Kostomloty, Koden en Jableczna. In sommige dorpjes staat aan de ene kant van de straat een katholieke kerk en aan de overkant een orthodoxe kerk of een synagoge. Deze multiculturaliteit is typisch voor deze regio op de grens met Wit-Rusland en Oekraïne. In de stadjes Chelm en Wlodawa zijn bijvoorbeeld nog duidelijk Joodse invloeden te zien.

Fiets je door Roztocze Nationaal Park, dan kom je onderweg ook door kleine stadjes als het in de zestiende eeuw door de familie Zamoyski gestichte Zwierzyniec en het nog oudere Szczebrzeszyn (gesticht rond 1352). Ook passeer je de mooie 'Echo vijvers' en de rivier Tanew met zijn kleine watervallen.

Niet alleen de Green Velo route loopt door Lublin, ook de 269 kilometer lange Centrale Fietsroute (Centralny Szlak Rowerowy) kan je op de fiets afleggen. Je toert door Roztocze Nationaal Park en door het stadje Zwierzyniec waar je een fokkerij kan zien van de typische Poolse konik paardjes, die afstammen van de uitgestorven tarpan paarden.

Paardrijden

En dat brengt ons bij een typisch Poolse sport. Op het platteland heeft zo'n beetje iedere boerderij wel een paar paarden. Ook kom je er veel manages en paardenfokkerijen tegen. Je kan dan ook heerlijke tochten te paard maken in Polen. Dat geldt zeker ook voor Lublin waar de Poleski Paardrijroute (Poleski Szlak Konny) door het prachtige Poleski Nationaal Park loopt.

Poleski is een uitgestrekt gebied met hoogvenen, heidevelden, moerassen, meren, verschillende soorten bossen, een groot aantal mossoorten en plantensoorten die nog overgebleven zijn uit de laatste ijstijd. Er leven elanden, bevers, otters, marters, wasbeerhonden, wolven, de zeldzame moerasschildpad en veel vogelsoorten waaronder bijzondere exemplaren als de korhoen, waterrietzanger en de grote zilverreiger. Houten uitkijktorens maken het observeren van het wild gemakkelijker en comfortabel.

Varen op de oostgrens van de Europese Unie

Een sport die de laatste tijd snel aan populariteit wint in Polen is kajakken. Je ziet een landschap vanuit een heel andere perspectief wanneer je er vanaf het water tegenaan kijkt. In Lublin kan je een kajaktocht maken over de rivieren Wieprz, de Bystrzyca en de grensrivier Bug.

Stap op die laatste rivier niet zomaar op eigen houtje in een kano. Je vaart immers op de grens met Wit-Rusland. Wanneer je kajakverhuurder de Wit-Russische grenswacht op de hoogte stelt, kan je zonder problemen langs de grens peddelen. Onderweg passeer je mooie strandjes en hoge oevers met oeverzwaluwen. Stap af en toe ook even aan land bij een van de aangegeven aanlegplaatsen om een wandelingtje in de natuur te maken of om te picknicken.

Winter in het oosten

In het oosten van Polen tref je geen grote skigebieden zoals in Frankrijk of Oostenrijk. Toch kan je er fijn snowboarden of skiën op de best stevige heuvels in Lublin. In plaatsen als Kazimierz Dolny, Rablow of Batorze kunnen zowel beginners en gezinnen met kinderen als ervaren skiërs zich uitleven in de sneeuw. Alles voor een geslaagde wintersportvakantie is aanwezig: skileraren, verhuur van materiaal en gezellige houten herbergen en restaurants voor een drankje of een warme maaltijd.

In Lublin kan je prima een actieve wintervakantie combineren met een bezoek aan een mooie stad zoals het mediterraan aandoende Zamosc, Chelm met zijn vele kerken en de hoofdstad Lublin. Lublin huisvest maar liefst twaalf universiteiten en heeft, omdat het de Tweede Wereldoorlog vrijwel ongeschonden is doorgekomen, een mooi historisch en onlangs gerenoveerd centrum.

