De oceaan is aan het winnen van Kiribati. Het eilandenrijk in Oceanië gaat langzaam ten onder aan de zeespiegelstijging, maar de bevolking is niet in paniek. Zorgen? Die zijn voor morgen. Een beeldverhaal van fotografe Sanne Zurné.

© Sanne Zurné