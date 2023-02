De mooiste plekken om bloesems te bewonderen in België en onze buurlanden

Binnenkort is het weer lente en kunnen we genieten van de ontluikende natuur. Je hoeft gelukkig niet naar Japan te reizen om mooie bloesems te zien. Wandelend, fietsend of zelfs varend, ook bij ons in de buurt zijn heel wat leuke en verrassende opties.

Dat je in Limburg mooie bloesems kunt bewonderen weet je vast al. Er zijn echter nog talloze plaatsen in België en onze buurlanden die een bezoekje waard zijn in de lente. We verzamelden de mooiste en meest verrassende bloesemplekken in de buurt, perfect voor een daguitstap of weekendje weg.

Bloesemen in België

Belgische klassiekers

België is een perfecte locatie voor een dagje bloesemspotten. Er zijn enkele bekende en populaire locaties. Zo is de Japanse Tuin in Hasselt de grootste van Europa. Dit jaar gaat de tuin vanaf 21 maart weer open. Elk jaar vindt er een kersenbloesemviering plaats. Daarnaast kan je ook mooie wandelingen maken in Haspengouw, bijvoorbeeld rond het domein van kasteelgebouw Alden Biesen, waar trouwens elke zondag van april een bloesemwandeling met gids georganiseerd wordt. Het Hageland is de derde Belgische bloesemtopper en biedt pittoreske fiets-en wandelroutes, zoals de Panbruggewandeling: een wandeling over de voormalige Romeinse heirbaan van Tongeren naar Tienen.

Brusselse Bloesems

Hou je de reistijd liefst beperkt? Dan is een lentebezoekje aan Brussel misschien wel iets voor jou. In onze hoofdstad kun je een dagje cultuur combineren met het spotten van bloesems in talloze lanen en parken. Parc Josaphat is een aanrader: de kersenbomen van het onbekende, en dus best rustige, park staan zo dicht bij elkaar dat het lijkt alsof je door een bloesemtunnel loopt. Ook door straten zoals Avenue Emile Max en Avenue du Diamant kun je fijn wandelen en mooie foto’s nemen.

Sprookjestuin

De Koninklijke Serres van Laken zijn maar een paar weken per jaar open, een traditie die al een eeuw standhoudt. Vanaf 14 april tot en met 7 mei kun je de sprookjesachtige tuinen en serres bezoeken. Het parcours duurt zo’n 2,5 uur en neemt je mee langs enkele eyecatchers zoals de Japanse toren en de rozentuin, maar je kunt er ook veel bloesems zien. De serres, die trouwens veel zeldzame planten bevatten, zijn zowel vanbinnen als vanbuiten indrukwekkend om te zien. Tickets zijn vanaf eind maart beschikbaar op de website.

Koninklijke serres in Laken © Getty

Nederlandse bloesembestemmingen

Bloesembos

Wil je picknicken in een park vol bloesems? Rep je rond eind maart dan naar het Kersenbloesempark, dat deel is van het Amsterdamse Bos in Amstelveen. In 2000 schonk een Japanse vrouwenclub de 400 kersenbloesems. De roze bomen werden in een cirkel geplaatst, vormen een enorm bloesembos, en kregen 200 Japanse en 200 Nederlandse vrouwennamen als eerbetoon. Het is een bekende plek in Nederland en elk jaar komen er veel bezoekers, dus verwacht je wel aan wat drukte.

Ongeveer 2 uur en 10 minuten rijden

Bloesemkunst

Kun je geen genoeg krijgen van deze bloemetjes? Combineer je bezoek aan het Kersenbloesempark met een bezoek aan Amsterdam. In Amsterdam vind je ook enkele pleinen die in de lente een roze kleur krijgen. Daarnaast kun je ook de bekende geschilderde bloesems van Vincent Van Gogh gaan bekijken in het Van Gogh Museum, dat trouwens in 2023 vijftig jaar bestaat

Ongeveer 2 uur en 10 minuten rijden

‘Amandelbloesem’ – Vincent Van Gogh © Getty

Ontdekkingstocht

Ga op ontdekking in Almere, waar je in de Regenboogbuurt tal van bloesemstraten vindt. De meest bekende straat is de Terracottastraat. Maar ook omliggende straten zoals de Sepiastraat of de Zwavelgeelstraat zijn de moeite.

De ene heeft een speeltuintje, de andere een rij felgekleurde huizen. Hoe dan ook, de bloemige straten bieden de perfecte kans voor een Instagramwaardige foto. Daarnaast kun je in Almere nog heel wat andere kunstige gebouwen vinden. Neem eens een kijkje op de Instagrampagina @visitalmere voor inspiratie.

Ongeveer 2 uur en 20 minuten rijden

Kunst en Hanami in Frankrijk

Schildersinspiratie

Schilder Claude Monet vestigde zich 1883 in Giverny, dichtbij Parijs. Je kunt het hem moeilijk kwalijk nemen, het feeërieke stadje staat vol met (bloesem)bomen en bloemen. De prachtige omgeving diende als inspiratie voor verschillende van zijn schilderijen. Elk jaar vanaf april opent ook de tuin van Monet. Spot de kersenbloesems vanuit zijn slaapkamerraam en droom weg in zijn tuin. Nog wat kunst opsnuiven? Breng een bezoekje aan Musée des impressionnismes, dat trouwens een tuin heeft met meer dan 22.000 planten.

Ongeveer 3,5 uur rijden

Hanami

Elke lente verandert de noordelijke boomgaard van Parc de Sceaux in een roze droom. Het park ligt in een klein stadje net buiten Parijs, en werd ontworpen door de tuinarchitect van de tuinen van Versailles. Er is een jaarlijkse ‘Hanami’ viering, wat letterlijk ‘bloemen bekijken’ betekent. Iedereen wordt uitgenodigd om onder de bloesems te komen picknicken en er worden ook andere Hanami-activiteiten voorzien zoals Ikebana- (Japanse bloemkunst) en origamiworkshops, of een bezoekje aan het kasteel van Sceaux.

Ongeveer 3 uur en 20 minuten rijden

Bloesemkleurig Duitsland

Roze stad

In het Duitse Bonn kleuren witte en roze bloesems de stad. De Heerstrasse staat ook wel bekend als de Cherry Blossom Avenue. Je kan er trouwens fijn wandelen, zowel in de stad als in de omliggende natuur. Breng ook een bezoekje aan het sprookjesachtige Drachenburg kasteel of het Beethovenhuis in de buurt.

Ongeveer 2 uur en 20 minuten rijden

Roze lente

Dat er een Amandelbloesemfestival is in de wijnregio Pfalz in Duitsland, zal je niet verbazen wanneer je deze wijnstreek ziet. Tijdens dit jaarlijkse festival in Gimmeldingen wordt ook de amandelbloesemkoningin gekroond. Alleen al in dit dorpje staan er zo’n 2500 bloesembomen, met de zogenaamde mandelblüten en kirschblüten (amandel- en kersenbloesems). Toch liever iets sportiever? Stap op de fiets en maak een tocht door de Amandelroute, die zich ongeveer 100 kilometer uitstrekt. Naast bloesems vind je er ook veel ruïnes, kastelen en wijngaarden. Neem een kijkje op de officiële site van de amandelbloesemweken voor meer info en inspiratie. Niet alleen de natuur kleurt roze, in april krijgen de historische gebouwen ook een roze tintje tijdens het Vino Lumino-evenement, waar verschillende wijnhuizen in de (roze) kijker worden gezet.

Ongeveer 3 uur en 40 minuten rijden