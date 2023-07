De leukste stops onderweg naar het zuiden, of noorden

· Mag het wat meer zijn dan een wak broodje en wat stretchoefeningen op de snelwegparking? In Duitsland kruis je de steden Münster en Lübeck, beide met een charmante stadskern. Geschikt om even flink de benen te strekken, iets te eten of een overnachting te boeken.

· Kies je voor de snelle weg naar het noorden, dan neem je na Hamburg de veerboot tussen Puttgarden en Rødby. Op zich al een verfrissende pauze, met zicht op zee.

· Verder richting Zweden? Eens van de boot willen Kurt Wallander-fans vast een stop maken in Ystad, de thuisbasis het Mankell-personage.

· Reis je liever over brug en land, voeg dan in Denemarken het schilderachtige Svendborg of Faaborg aan je route toe. Of stop even in Odense, hometown van Hans Christian Andersen.

· Rijd je recht van de boot naar de Deense hoofdstad, dan is Roskilde nog een leuke halte. Zeker als je met kleine Vikings op pad bent, dan is het Vikingschipmuseum er een must.

· Of maak een kleine omweg via het eiland Borre om Stevns en Mons Klint te bewonderen. De kliffen horen bij de hoogste punten Denemarken.

· Hou je meer van Shakespeare, of wil je na Kopenhagen richting Zweden? Dan kun je in het noorden van Denemarken naar Hamlets Elsinore, oftewel het kasteel Kronborg.

· Stop op weg naar Kronborg in Charlottenlund. Achter kunstmuseum Ordrupgaard mag je er door de privéwoning van bekend Deens architect en meubeldesigner Finn Juhl wandelen. Richting Kronborg passeer je bovendien ook nog het befaamde museum Louisiana.

· Trek je daarentegen door het Zuiden van Denemarken, verleng dan je titel als ouder van het jaar met een stop in Legoland.