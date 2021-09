Op het grondgebied van het WK Wielrennen (Leuven, Antwerpen, Brugge, Knokke-Heist) wordt deze maand tijdelijke bewegwijzering aangebracht naar bedrijven, vertrekkende vanuit het recreatieve fietsnetwerk.

De Grote Versnelling wil op die manier recreatieve fietsers tonen dat ze in veel gevallen ook via die routes naar het werk kunnen.

De Grote Versnelling, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de lokale besturen om het woon-werkverkeer met de fiets te stimuleren, heeft haar nieuwe fietsdeal 'Verknoopt naar het werk' voorgesteld. Via tijdelijke bewegwijzering wordt het bestaande netwerk aan fietsknooppunten en recreatieve fietsroutes verbonden met verschillende routes naar bedrijven(zones) in de WK Wielrennen-steden.

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), woordvoerder Wies Callens van de vzw Fietsersbond en Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit Provincie Antwerpen, brachten samen het eerste bewegwijzeringsbord aan in het Antwerpse district Berchem. De bewegwijzering is in eerste instantie tijdelijk, tot na het WK.

'Fietsgebruik kan en moet omhoog. Alle middelen daartoe zijn welkom. Door potentiële fietsers naar het werk te wijzen op de mogelijkheden van recreatieve routes, zetten we hen op weg naar een duurzaam en veilig woon-werkverkeer. Deze fietsdeal kadert eveneens in onze lopende campagne Bike for Life waarbij we een maand voor het WK Wielrennen inzetten op functioneel fietsen naar het werk', zegt Wies Callens.

In Antwerpen kiezen al heel wat werknemers voor de fiets om naar het werk te gaan. 'Uit een bevraging van Slim naar Antwerpen blijkt dat tegenover 2016 bijkomend 26 procent van de Antwerpse werknemers de auto voortaan laat staan voor woon-werkverkeer. Dat heeft te maken met onze investeringen in infrastructuur, maar ook met onze proactieve benadering van bedrijven en hun personeel', zegt schepen Koen Kennis. 'In 2022 verwachten we bovendien de uitrol van een gigantisch netwerk van 1.650 e-bikes in de Vervoerregio Antwerpen. Ook dat moet een grote boost geven aan de Antwerpse modal shift.'

