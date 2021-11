Zes uniek ingerichte behandelsuites en geïndividualiseerde schoonheidsrituelen met prijskaartjes tot ruim 500 euro: de fonkelnieuwe Dior Spa Cheval Blanc in Parijs is een van 's werelds meest exclusieve wellnessruimtes.

Na de opening van La Samaritaine enkele maanden geleden was het reikhalzend uitkijken naar die van het gloednieuwe hotel Cheval Blanc in Parijs, waar een unieke Dior Spa aan verbonden is. Die spa, net als het hotel ingericht door de beroemde binnenhuisarchitect Peter Marino, is opgevat als een Parijse flat met een zithoek, een open haard en een bibliotheek. In elk van de zes behandelsuites zet een ander facet van het Dior-universum de toon. Een van de suites werd naar de voor Christian Dior zo kenmerkende geluksster 'Bonne Etoile' genoemd: zodra de klant zich op het massagebed uitstrekt, verandert het plafond in een hemelgewelf met een persoonlijk sterrenbeeld. De behandelingen verenigen exclusieve manuele technieken - je kunt hier bijvoorbeeld een massage door zes handen tegelijk boeken - met unieke spitstechnologie, zoals een microdermabrasietoestel dat gebruikmaakt van saffierkristallen. Op het menu staan niet minder dan 48 verschillende behandelingen: van een 'sensoriële choreografie' (560 euro voor anderhalf uur verwennerij van gelaat en lichaam) tot wat ze hier 'geluksmomenten' noemen, een halfuur doelgerichte verzorging van een specifieke lichaamszone (vanaf 120 euro). Geen enkel hotel in Parijs heeft een groter binnenzwembad dan deze spa: een brede, dertig meter lange zwemstraat met ambachtelijk mozaïekwerk van kunstenaar Michael Mayer. Alleen de hotelgasten en de 75 leden van de uiterst exclusieve club Cheval Blanc Paris mogen hier zwemmen.