Wij vroegen naar de eet- en reistips van chefs, foodies en andere culimensen. Deze week: Huibrecht Berends en Hoa Truong serveren hun Vietnamese keuken in Antwerpen op maar liefst twee locaties: voor een snelle hap kun je naar Little Bún, voor een uitgebreider etentje moet je in Bún zijn.

Hun recente ontdekking:

'Onlangs gingen we eten in Nage, waar je kunt genieten van de hedendaagse Franse keuken in hartje Antwerpen. Niki en Koen openden het restaurat pas in juni, bij de heropening van de lockdown, maar Nage is op die korte tijd al een heus begrip geworden. Nikki werkte twee jaar bij ons in Bún en is een geweldige gastvrouw. Koen staat in de keuken en bereidt heerlijke gerechten geïnspireerd door de Franse bistro. Ze bieden een goede wijnkaart aan, met gewone wijnen, maar ook veel lekkere natuurwijnen.'

Reyndersstraat 17, 2000 Antwerpen. restaurantnage.be

Nage

Hun zomertip:

'In Lissabon beleefden we met onze toen éénjarige dochter een onvergetelijke reis. Overal hangt er een geweldige sfeer en er zijn veel betaalbare en karaktervolle restaurants. In het centrum van de stad ontdekten we 100 Maneiras Bistro, waar je een moderne keuken met heel wat vernieuwende gerechten op basis van groenten kunt proeven. Het personeel was erg gastvrij, ook naar onze dochter toe. In de stad is het ook leuk slenteren aan het water. Daar stonden een heleboel kraampjes waar je verse sapjes kon drinken of vers fruit kon kopen. Lissabon heeft ons hart veroverd.'

Largo da Trindade, 9, Chiado 1200-466 Lisboa, Portugal (Bistro). 100maneiras.com/bistro/

100 Maneiras Bistro

Hun internationale tip:

'Vorige zomer maakten we met ons gezin een roadtrip door Frankrijk. Het Nationale park van Camargue in de Provence heeft een heuse indruk op ons nagelaten, van het roze water tot de flamingo's en wilde paarden. We hebben in de regio bovendien ook heel lekker gegeten. In de haven van de Camargue aten we in visrestaurant L'Amarette een heerlijke bouillabaise. Om te overnachten raden we het prachtige hotel Chateau de Pondres aan, rustiggelegen in een mooie omgeving op een uurtje van het Nationale park. In het restaurant bij het hotel La Canopé hebben we twee keer de typische Franse keuken geproefd.'

8 av Jean Lasserre - 30240 Le Grau-du-Roi Port Camargue l-amarette.com

2, allée du Pigeonnier - 30250 Villevieille chateaudepondres.fr

