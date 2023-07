De favoriete adressen van stadsgids Tanguy Ottomer: van dineren aan het Comomeer tot de villa van Versace

Deze zomer vragen we bekenden welke memorabele winkels, musea en horecazaken zij op hun reizen tegenkwamen. Deze week: Antwerps stadsgids en Beroepsbelg Tanguy Ottomer, die met 50 Flemish icons net zijn zestiende boek publiceerde.

Conscious Hotel Westerpark, Amsterdam

“In Amsterdam probeer ik in de zomer altijd naar Milkshake te gaan, een dance-festival in het teken van diversiteit in het Westerpark. Dat is echt fantastisch: alles kan, en niets moet. Slapen doe ik voor het gemak dan in het Conscious Hotel, een hip, duurzaam hotel in hetzelfde park, in een monumentaal gebouw waar vroeger het kantoor van een aardgasfabriek zat. De kamers zijn naar Amsterdamse normen ruim en het hele interieur is grotendeels gerecycleerd of tweedehands, maar de grote troef is het park: je wordt wakker met fluitende vogels en je kan meteen een ochtendwandeling maken. Met een van de huurfietsen ben je ook zo in het centrum. Het ontbijt heb ik er nog niet geproefd, maar ik heb wel met plezier gegeten in het biologische restaurant, dat over een groot terras beschikt.”

Haarlemmerweg 10, Amsterdam. conscioushotels.com

Van der Velde Boeken, Zwolle

“Ik kan niet op citytrip gaan zonder boekhandels en museumshops te bezoeken. Ik zoek voor vertrek uit of er bijzondere zijn, en dan moet ik daar gewoon naartoe. Deze prachtige boekhandel zit sinds 2013 in een kerk uit 1465, wat ik een fantastische oplossing vind voor een historisch gebouw dat anders snel zou verkommeren. De kerk zelf werd mooi gerestaureerd, er is een brasserie waar je iets kunt en drinken, en ik vind in de afdelingen geschiedenis en toerisme altijd lokale boeken die nog niet tot hier geraakt zijn. Sowieso ga ik niet met lege handen naar huis. Mijn bibliotheek is mijn grootste rijkdom – als het over boeken gaat, vergeet ik dus gewoon de prijs.”

Achter de Broeren 1-3, Zwolle. vanderveldeindebroeren.nl

Kith, Parijs

“Deze van oorsprong Amerikaanse conceptstore ligt tussen de Champs-Élysées en de Avenue George V. Het statige pand dateert van het einde van de achttiende eeuw en was achtereenvolgens de Parijse zetel van het Amerikaans Legioen en een luxehotel, tot Kith er verscheen in februari ’21. De interieurinrichting omvat moderne details zoals een plafond met allemaal sneakers in gips, maar alles is zo smaakvol gedaan dat je nog altijd de grandeur van het gebouw proeft. De winkel zelf is leuk om onder meer door de sneakers, kleding, juwelen en boeken te snuisteren, maar ik zou vooral teruggaan voor het brunchrestaurant op de overkoepelde binnenplaats. De kaart is heel compleet met sandwiches, eigerechten, kaviaar, salades en pannenkoeken, en het onthaal en de bediening waren voor Parijs ongewoon vriendelijk.”

49 Rue Pierre Charron, Parijs. eu.kith.com

Imperialino, Moltrasio

“Ik wilde mijn verjaardag altijd eens aan het Comomeer vieren, dus ben ik er bij mijn 35ste ook naartoe gereden met een vriend. Als verrassing had hij nog andere vrienden van me opgetrommeld, en dan hebben we op mijn verjaardag gegeten in het prieeltje van dit geweldige restaurant. De locatie is uitzonderlijk mooi, in een groene tuin aan de oevers van het meer, en dus met een fantastisch uitzicht. De verfijnde, maar verder typisch Italiaanse gerechten kosten iets meer dan gemiddeld, maar de ganse ervaring was het waard.”

Via Regina 26, Moltrasio. imperialino.it

© Vincenzo Tambasco

Hacienda Na Xamena, Ibiza

“Ik ben een grote fan van Ibiza. Het uitgaansleven daar zegt me weinig, maar er hangt een magische sfeer op het eiland. Dit luxehotel was het eerste en lange tijd ook het enige met vijf sterren in Ibiza en ligt in een natuurpark in een baai aan de noordkust, maar wel hoog op de rotsen. Je hebt de ganse tijd dus een adembenemend uitzicht. Er zijn twee restaurants en drie zwembaden met veel idyllische en romantische hoekjes, maar wat er voor mij echt uitsprong, is de fantastische spa, met een panoramisch thalassotherapiecircuit.”

Carrer na Xamena, Ibiza. haciendanaxamena-ibiza.com

Blue Box Café, New York

“Deze zaak op de zesde verdieping van de flagshipstore van Tiffany baadt in het typische blauw van het merk en is een juweeltje op zich. Je kan er lunchen, thee drinken met chique patisserie erbij of dineren, maar de ultieme ervaring is de brunch, die tot in de puntjes verzorgd is. Alles voelt heel upscale en exclusief aan, en je zit er tussen New Yorkers en goede klanten van het huis. Zomaar een tafel krijgen, lukt niet, dus probeer op voorhand te reserveren.”

727 5th Avenue, New York. blueboxcafenyc.com

The Villa Casa Casuarina, Miami Beach

“Mijn grootste guilty pleasure zijn bijzondere, exclusieve hotels. Op vakantie slaap ik soms dagen aan een stuk op een goedkope plek, om me dan twee nachten te laten gaan in een hotel dat compleet over the top is. Mijn meest fantastische hotelervaring enkele jaren geleden was dit boetiekhotel op Ocean Drive, in de voormalige villa van Gianni Versace, die er voor zijn deur vermoord werd in ‘97. Dat je er ook kon slapen, ontdekte ik stomweg op een hop-on hop-off bus, en dan heb ik mezelf daar echt op getrakteerd. Ik heb nooit meer betaald voor een overnachting, maar ik sliep effectief in Gianni’s eigen suite, in een bed waar vijf volwassenen in konden slapen, en ik ben meer dan 24 uur niet uit het hotel gekomen (lacht). Het rijkelijk gedecoreerde interieur ademt met fresco’s, mozaiëken en beelden de wereld van Versace en er zijn maar twaalf suites, dus je kunt er helemaal tot rust komen.”

1116 Ocean Drive, Miami Beach. vmmiamibeach.com

Copacabana Palace, Rio de Janeiro

“Ik heb een zwak voor Brazilië én voor hotels die een wereld op zich zijn. Ook mijn korte verblijf in een van de meest iconische hotels van het land is me dus bijgebleven. Het ligt aan het uitgestrekte strand van Copacabana en werd in de jaren twintig in art deco-stijl ontworpen door een Franse architect, die het inspireerde op beroemde hotels als Le Negresco in Nice en het Carlton in Cannes. In de jaren tachtig werd het bijna gesloopt, maar zover is het gelukkig niet gekomen. Er hangt een sfeer van oud-wereldse luxe en Hollywood-glamour die je meteen naar het verleden transporteert, en de faciliteiten en service zijn van wereldklasse.”

Avenida Atlântica 1702, Rio de Janeiro. belmond.com