De favoriete adressen van Kristina De Coninck: van totale rust in Zweden tot douchen met zicht op New York

Deze zomer vragen we bekenden welke memorabele winkels, musea en horecazaken zij op hun reizen tegenkwamen. Deze week: model en beeldend kunstenaar Kristina De Coninck.

Foujita, Parijs

“Dit kleine, maar gezellige Japanse restaurant ligt vlak bij de tuinen van Palais Royal en het Louvre. Het is een van de oudste adressen voor sushi en sashimi in Parijs. Ik kom er ondertussen al meer dan 25 jaar, en het is nog altijd dezelfde Japanse man die de bediening verzorgt als de eerste keer. Je eet er op barstoelen aan de toog, aan eenvoudige tafeltjes of in de typische Japanse eethoek achterin, waar je je schoenen moet uitdoen. De zalm, tonijn, horsmakreel, inktvis en andere lekkernijen zijn altijd supervers en alles wordt heel verzorgd gepresenteerd, met groene thee à volonté, en vaak ook een kom soep en groene bonen. Het publiek van dit eenvoudige restaurant bestaat vooral uit locals en mensen die weten waar ze moeten zijn in Parijs. Toch staat er een kwartier voor openingstijd al een kleine wachtrij. Je kan er niet reserveren, maar de keuken en de bediening zijn zo’n goed geoliede machine dat je nooit lang op een tafeltje hoeft te wachten.”

41 Rue Saint-Roch, Parijs. @_foujita



Le 52, Parijs

“In het tiende arrondissement van Parijs ga ik graag naar de Faubourg-Saint-Denis, een levendige, multiculturele straat met veel leuke handelszaken. Je proeft er zowel de geschiedenis als de sfeer van de stad nu. Dit moderne, maar hartverwarmende restaurant in de straat leerde ik kennen via vrienden, en werd algauw een plek waar ik ook in mijn eentje graag ging lunchen. De Franse bistronomiekeuken is verfijnd en schenkt veel aandacht aan de presentatie, maar blijft toegankelijk. Het interieur is modern en sober met Scandinavisch getint meubilair en muren in natuursteen en beton, en ’s avonds wordt er met gedempt licht de nodige gezelligheid gecreëerd. De zaak is doorlopend geopend, dus zie je er buiten de etensuren ook wel klanten op hun pc werken. Zelf ben ik er ook al meerdere keren gaan zitten na een defilé, om even tot rust te komen met een glas wijn.”

52 Rue du Faubourg Saint-Denis. faubourgstdenis.com



L’Européen, Parijs

“Als ik van bij me thuis in Bois-le-Roi naar Parijs ga met de trein, kom ik aan in de Gare de Lyon. Voor mij is de grote, iconische brasserie aan de overkant van het station dan ook een handige plek om af te spreken met vrienden en om journalisten of curatoren te ontmoeten. Of ik ga er iets drinken als de trein vertraging heeft. Daar vind ik het niet zo vervelend om te wachten, want L’Européen is een mooie, karaktervolle brasserie in de grande tradition parisienne, en zo levendig en divers qua cliënteel dat je je niet verveelt. De kaart is redelijk uitgebreid met vlees- en visgerechten en zuurkoolschotels, maar de specialiteit van L’Européen zijn oesters en mooi gepresenteerde zeevruchten. Voor mij is hier tafelen altijd een ervaring.”

21 bis, boulevard Diderot, Parijs. l-europeen.com

Liberty, Londen

“Ik heb een zwak voor historische zaken die nauwelijks veranderen doorheen de tijd, wat zeker opgaat voor dit luxegrootwarenhuis bij Carnaby Street. Het ging open in 1875 en verkocht destijds vooral stoffen en handwerk uit Japen en het Oosten, maar omvat nu zowel mode en beauty als woonartikelen. Ook de eigen stoffen, vaak in kleurrijke bloemenprints, zijn nog altijd heel populair. Het unieke interieur in neotudorstijl is opgetrokken uit donker scheepshout en op zich een bezoek waard. Ik wilde er veel meer kopen dan mijn budget toeliet, maar als je in een bijzonder kader even wilt wegdromen tussen allemaal mooie spullen, zit je hier wel goed.”

Regent Street, Carnaby, Londen. libertylondon.com

© Jeffrey Greenberg/Education Images/Universal Images Group/Getty Images

Tate Modern, Londen

“Je moet geen een kunstfanaat zijn om deze tempel voor moderne en hedendaagse kunst te appreciëren. Het museum zit in het Banskide Power Station, een voormalige electriciteitscentrale op de rechteroever van de Theems – de locatie op zich is dus bijzonder genoeg. Herzog & de Meuron maakten het complex nog groter, maar behielden veel elementen van de oorspronkelijke structuur, zoals de indrukwekkende turbinehal, waarvoor kunstenaars aparte, vaak reusachtige werken maken. Ook de wandeling naar het museum over de Millennium Bridge vond ik een leuke ervaring. De tijdelijke expo’s zijn betalend, maar de permanente collectie met grote namen als Marcel Duchamp, René Magritte en Roy Lichtenstein kan je gratis gaan bekijken.”

Bankside, Londen. tate.org.uk

© Gunter Flegar / Getty Images

Fårösunds Fästning

“Een paar geleden moest ik voor een shoot naar het Zweedse Fårösund, een dorpje op het eiland Gotland in de Oostzee. Ik sliep er in voormalige vesting uit de negentiende eeuw, waarvan een van de bunkers sinds 2004 dienstdoet als hotel. Ik zat er in de middle of nowhere, maar ook mijlenver van de drukte van Parijs, en de enkelingen die ik er sprak leken allemaal zeeën van tijd te hebben. (lacht) Het hotel zelf is redelijk sober, maar toch mooi ingericht, en voorzien van een overdekt zwembad en een eenvoudig restaurant. Daar heb ik superlekkere mosselen met friet gegeten, en ook het verzorgde ontbijt was heerlijk. Maar ik zou vooral willen terugkeren voor het landschap en het enorme gevoel van rust. Rond het hotel liggen bossen en weiden en kun je via kleine weggetjes tot aan de zee wandelen, en met de gratis veerdienst ben je zo op het eiland Fårö, waar door de erosie van de zee prachtige rotsformaties als sculpturen op het strand staan.”

Bunge Bungenäs 569, Fårösund. farosundsfastning.com

The Standard, High Line, New York

“New York heb ik vrij laat ontdekt, maar rond 2016 moest ik er in korte tijd plotseling drie keer zijn voor opdrachten. Het hotel dat me het meest in bijgebleven van die trips is The Standard, High Line, een hip adres vlak bij de Hudson River. De kamers zijn – typisch New York – niet heel ruim, maar strak en modern, en omdat ze allemaal grote ramen van de vloer tot het plafond hebben, had ik zelfs in de douche zicht op Manhattan en de Hudson. Onderaan de hoteltoren zit een plaza met een biertuin en een grillrestaurant waar ook niet-hotelgasten graag komen, er is een cocktailbar op de achttiende verdieping, en ook de ligging in het Meatpacking District is ideaal. Veel industriële gebouwen in die buurt zijn overgenomen door restaurants, modezaken en galeries, en het hotel zit pal aan de High Line, een schitterend wandelpark met kunstinstallaties op een oude spoorlijn.”

848 Washington Street, New York. standardhotels.com

© Anthony Quintano

Tokyu Hands, Tokyo

“Ik heb in de loop der jaren verschillende keren langere tijd in Tokyo gewerkt en hoop dat ik er gauw opnieuw een opdracht heb. Deze winkel wil ik dan zeker weer bezoeken: een grootwarenhuis waar je over zeven enorm grote verdiepingen alles vindt wat je maar kunt bedenken. Keukenspullen, speelgoed, kantoor- en reisbenodigdheden, elektronica – je moet het zien om te geloven. Alleen al met de hobbymaterialen en spullen voor handwerk – mijn favoriete afdeling – ben je wel even zoet. Hier wegwijs raken of iets vragen aan het personeel, kost wat tijd en moeite, maar je ziet om de haverklap spullen die je alleen in Japan kunt vinden en meteen een origineel souvenir vormen.”

12-18 Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo. info.hands.net/en/