San Francisco krijgt verreweg de meeste aandacht als citytripbestemming aan de Amerikaanse westkust, maar aan de andere kant van de baai wacht een stad die net zo adembenemend en historisch relevant is. Bezoek Oakland nu het nog een spannend scherp randje heeft.

Toen ik naar Oakland verhuisde, vroegen mensen die er niet woonden me of ik wel wist wat ik deed. Oakland stond een paar jaar geleden nog bekend als één groot getto en een van de Amerikaanse steden waar de meeste vuurwapendoden vallen. Maar die omschrijving doet geen recht aan de culturele diversiteit en energie van de stad - om nog te zwijgen van het feit dat het grootste deel van de stad inmiddels volkomen veilig is. Ja, Oakland werd hard getroffen door de crackepidemie van de jaren tachtig en had indertijd veel problemen met gangs. In 1989 was er bovendien de verwoestende Loma Prieta-aardbeving, die een snelwegviaduct van twee kilometer in West-Oakland deed instorten. Er vielen 42 doden en tientallen gewonden.

