Deze vrijdag wordt de parking van Tour & Taxis omgebouwd tot een openluchtcinema. Vanuit je auto geniet je van een film die vertoond wordt op het grootste bioscoopscherm van Europa.

Het scherm waar de cinefielen naar zullen kijken, is best indrukwekkend. Met een oppervlakte van 336 vierkante meter heeft het de omvang van een basketbalveld. De drive-incinema biedt plaats voor 200 auto's, maar er zijn ook zitjes voor 200 toeschouwers zonder auto. Naast de avondvoorstellingen doorheen de week, maakt het gebruikte scherm het ook mogelijk om in de weekends overdag films te vertonen.

25 euro per wagen

De programmatie zal zeer uiteenlopend zijn. Met films als 'Grease', 'The Exorcist', 'The Big Lebowski', 'Toy Story' of 'Charlie and the Chocolate Factory' komen alle filmliefhebbers, van jong tot oud, aan hun trekken. Een plaatsje reserveren is verplicht via moviedrive.be en kost per auto met twee inzittenden 25 euro. Per inzittende komt daar nog eens 7,5 euro bovenop. Voor bezoekers zonder wagen kost een filmticket 10 euro. De openingsfilm is 'Bohemian Rapsody', een biografische film over de Britse band Queen en leadzanger Freddie Mercury.

Wie de wagen verlaat, om bijvoorbeeld een snack te halen bij een van de foodtrucks, moet een mondmasker dragen en de afbakeningen op de grond respecteren om de sociale afstand te behouden. Het project Movie Drive is het resultaat van een samenwerking tussen visit.brussels en evenementorganisatoren Mario Iacampo en Serge Vanderheyden. Het komt er met de steun van het Brussels gewest en de stad Brussel.

Ook Kinepolis springt mee op de kar

Niet enkel in Brussel wordt er ingezet op drive-in films. Met Kinepolis on Tour pakt de bioscoopketen uit met een reizende drive-inbioscoop die de hele zomer lang rondtrekt in ons land. De eerste stops zijn Maldegem (3-7 juli) en Bilzen (10-14 juli), meer locaties worden in de loop van de volgende weken gelost.

Per dag voorziet Kinepolis tot drie keer toe plaats voor 250 wagens. Ook hier betaal je 25 euro per wagen. Het scherm waarop de films vertoond worden is volgens het persbericht het grootste mobiele LED-scherm ter wereld, met een afmeting van 16 op 9 meter.

Ook de gewone biosoopzalen mogen intussen weer open, zij het met maximaal 200 mensen in het publiek.

Het scherm waar de cinefielen naar zullen kijken, is best indrukwekkend. Met een oppervlakte van 336 vierkante meter heeft het de omvang van een basketbalveld. De drive-incinema biedt plaats voor 200 auto's, maar er zijn ook zitjes voor 200 toeschouwers zonder auto. Naast de avondvoorstellingen doorheen de week, maakt het gebruikte scherm het ook mogelijk om in de weekends overdag films te vertonen. De programmatie zal zeer uiteenlopend zijn. Met films als 'Grease', 'The Exorcist', 'The Big Lebowski', 'Toy Story' of 'Charlie and the Chocolate Factory' komen alle filmliefhebbers, van jong tot oud, aan hun trekken. Een plaatsje reserveren is verplicht via moviedrive.be en kost per auto met twee inzittenden 25 euro. Per inzittende komt daar nog eens 7,5 euro bovenop. Voor bezoekers zonder wagen kost een filmticket 10 euro. De openingsfilm is 'Bohemian Rapsody', een biografische film over de Britse band Queen en leadzanger Freddie Mercury.Wie de wagen verlaat, om bijvoorbeeld een snack te halen bij een van de foodtrucks, moet een mondmasker dragen en de afbakeningen op de grond respecteren om de sociale afstand te behouden. Het project Movie Drive is het resultaat van een samenwerking tussen visit.brussels en evenementorganisatoren Mario Iacampo en Serge Vanderheyden. Het komt er met de steun van het Brussels gewest en de stad Brussel.Niet enkel in Brussel wordt er ingezet op drive-in films. Met Kinepolis on Tour pakt de bioscoopketen uit met een reizende drive-inbioscoop die de hele zomer lang rondtrekt in ons land. De eerste stops zijn Maldegem (3-7 juli) en Bilzen (10-14 juli), meer locaties worden in de loop van de volgende weken gelost. Per dag voorziet Kinepolis tot drie keer toe plaats voor 250 wagens. Ook hier betaal je 25 euro per wagen. Het scherm waarop de films vertoond worden is volgens het persbericht het grootste mobiele LED-scherm ter wereld, met een afmeting van 16 op 9 meter. Ook de gewone biosoopzalen mogen intussen weer open, zij het met maximaal 200 mensen in het publiek.