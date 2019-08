Er valt heel wat te proeven, beleven en ontdekken deze maanden. Van pop-upzomerbar tot restaurant over museum: hier vind je ons deze zomer.

Antwerpen is een hotspot rijker. De voormalige Crown-fabriek in Hoboken is niet langer een stoffige, verlaten industriële site, maar een gezellige ontmoetingsplaats en een broeihaard voor creatief talent, de Blikfabriek genaamd.

...