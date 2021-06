Van surfen in Spaans Baskenland tot beren spotten in Finland: deze zeven roadtrips leiden je door de mooiste en minder bekende plekjes in Europa.

1. Let's go surfing

De Atlantische kust tussen het Franse Bordeaux en Bilbao in Spaans Baskenland brengt drie populaire vakantieactiviteiten samen: surfen, heerlijk eten en musea van wereldklasse. Je passeert zalige kustplaatsen als San Sebastian, Saint-Jean-de-Luz, Hossegor en Biarritz en via een omweg naar de Pyreneeën voeg je nog wat ruige natuur aan je roadtrip toe.

...

De Atlantische kust tussen het Franse Bordeaux en Bilbao in Spaans Baskenland brengt drie populaire vakantieactiviteiten samen: surfen, heerlijk eten en musea van wereldklasse. Je passeert zalige kustplaatsen als San Sebastian, Saint-Jean-de-Luz, Hossegor en Biarritz en via een omweg naar de Pyreneeën voeg je nog wat ruige natuur aan je roadtrip toe. tourism.euskadi.eus en nouvelle-aquitaine-tourisme.com Reizigers die zowel van de stad als van de eenzaamheid van de natuur houden, vinden het allemaal in een tweehonderd kilometer lange roadtrip door Letland. De route start en eindigt in de hoofdstad Riga en loopt ook door de historische kasteelstadjes Cesis en Sigulda. Qua natuur passeer je de uitgestrekte bossen met mooie rotsformaties in Gauja National Park. latvia.travel De 707 kilometer lange Märchenstrasse tussen het Duitse Hanau en Bremen dompelt je onder in de sprookjeswereld uit je kinderjaren. Op het progamma staan zestig stadjes, dorpjes en kastelen waarvan de namen een sprookjesbelletje doen rinkelen: de Bremer stadsmuzikanten, Rattenvanger van Hamelen, de Baron von Münchhausen... deutsche-maerchenstrasse.com Om in anderhalve week door vijf nationale parken te reizen, bruine beren te zien en te overnachten in houten cabins hoef je niet naar Canada, het kan ook in het oosten van Finland. De route start in Kuopio en loopt door de schitterende natuur van onder andere Hossa National Park langs de Russische grens, waar de sporen van de hevige strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar zijn. Je eindigt in Rovaniemi boven de poolcirkel, waar de kerstman woont. visitfinland.com De North Coast 500 autoroute begint en eindigt in Inverness en is 830 kilometer lang. In een week zie je al het moois dat Schotland zo'n unieke bestemming maakt: de ruige hooglanden, rustige stranden, historische kastelen, knusse dorpjes en prachtige uitkijkpunten.www.visitscotland.comApullië in het puntje van de Italiaanse laars wordt aan drie kanten omringd door de zee. De regio staat bekend om de typische ronde huisjes, maar je rijdt er ook door een glooiend landschap met olijfbomen en passeert unieke historische plaatsen zoals grottenstad Matera en het op een eiland gebouwde Gallipoli. www.viaggiareinpuglia.itIn dit vrij onbekende stukje Balkan vind je op een kleine oppervlakte een indrukwekkende variatie aan landschappen: van fjorden die net zo mooi zijn als die in Noorwegen tot een bergachtig binnenland met oude kloosters en traditionele bergdorpjes. In tien dagen kan je het hele land doorkruisen. www.visit-montenegro.com