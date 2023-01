Dagtrippers hebben gelijk: wie er vaker op uittrekt, leeft gezonder

Goed nieuws voor wie vroegboekkortingen uitpluist of als deel van zijn goede voornemens in 2023 weer meer van de wereld wil zien: reizen draagt bij tot een betere gezondheid. Ver hoef je daarvoor niet te trekken, blijkt uit nieuw onderzoek aan de University College of London.

Het onderzoek naar reizen en gezondheid aan de UCL is gesponsord door de transportindustrie. Uit de studie blijkt dat het al goed is om 25 kilometer weg te reizen van je huis om over het algemeen een betere gezondheid te hebben. Dat heeft onder meer te maken met de kans om vrienden en familie te zien als we erop uittrekken. Sociaal contact is een belangrijke voorwaarde om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven.

De wetenschappers richtten zich specifiek op locaties in het noorden van Engeland waar er minder openbaar vervoer is. Wie in die regio woont, heeft vaak een slechtere gezondheid dan andere Britten. Voor de studie bevroeg hoofdauteur Paulo Anciaes 3014 mensen in het noorden van Engeland.

Vereenzamen

‘We hadden verwacht een link te vinden tussen reisbeperkingen en hoe bewoners hun eigen gezondheid inschatten’, geeft Anciaes toe. ‘In de studie legden we verbanden tussen gezondheid, demografie, locatie, sociale interactie en de mogelijkheid om meer dan 25 kilometer te kunnen reizen. Hieruit kunnen we concluderen dat wie de mogelijkheid heeft om meer plekken te bezoeken uit de buurt, ook vaker een beter sociaal leven en een betere gezondheid zal hebben.’

Vooral bij 55-plussers is dat het geval. ‘Wie ouder is dan 55 heeft het mogelijk moeilijker om te reizen door bijvoorbeeld een beperkte mobiliteit. In het noorden van Engeland loopt die bevolkingsgroep het meest risico om te vereenzamen. Jongeren hebben daar minder problemen mee.’

Uit de studie blijkt dat beleidsmakers dringend werk moeten maken van betere transportopties in de regio, concludeert Anciaes. ‘Zowel het openbaar vervoer als de mogelijkheid om met de eigen auto erop uit te trekken kan beter in het noorden van Engeland. Dat kan ertoe bijdragen dat mensen regelmatiger langere uitstappen maken.’