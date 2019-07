Even ten zuiden van het Rurhgebied, gelegen aan de Nederrijn, ligt Düsseldorf. Een stad die vooral bezocht wordt door onze Noorderburen, maar die ook vanuit België de oversteek naar Duitsland meer dan waard is. Chique boetieks, promenades langs het water, rooftopbars en zelfs een boeddhistische tempel: in Düsseldorf gaan historisch en modern hand in hand.

Düsseldorf is de hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en telt ruim een half miljoen inwoners. Tijdens de Tweede Oorlog heeft de stad gezucht onder de bommen, die meer dan de helft van de gebouwen in puin veranderden. Tegenwoordig is Düsseldorf weer helemaal overeind gekrabbeld. Zo werd Altstadt, de 'oude' binnenstad, tot de laatste steen heropgebouwd en waan je je in bepaalde straten zelfs weer in de middeleeuwen.

In dat historisch centrum staat het Rathaus, de plaats waar de gemeenteraad van Düsseldorf al meer dan 400 jaar samenkomt om te beraadslagen. De oudste delen van het gebouw stammen af uit de zestiende eeuw. Wie graag de geschiedenis verder wil ontdekken, kan iedere woensdagnamiddag aankloppen voor een gratis rondleiding.

Winkelboulevard van wereldniveau

Vanuit de binnenstad vertrekt de slagader van Düsseldorf: de Königsallee, beter bekend als de Kö, is een zeer stijlvolle winkelboulevard van wereldniveau. De winkel- en flaneerstraat loopt van de Friedrichstadt tot aan de Hofgarten en geldt als meest bezochte shoppingavenue van Duitsland. Grote merken als Gucci, Armani, Cartier, Hugo Boss en Chanel etaleren hier hun fraaiste collecties.

Wie het winkelen even moe is, kan ook gewoon passanten observeren vanuit een smaakvol café of vanop een zonnig terras. Mis zeker ook de talrijke passages en de kleine steegjes rond de Kö niet.

De Königsallee, beter bekend als de Kö, is een zeer stijlvolle winkelboulevard © Getty

Flaneren op de Rijnoever

De rivier de Rijn loopt dwars door Düsseldorf heen. Aan de kant van het centrum hebben ze langs de oever de Rheinuferpromenade aangelegd, een lang, autovrij wandelpad ideaal voor de kunst van het dolce far niente. Je kunt er kuieren, fietsen, skeeleren langs de lange boomrijen of zonnen aan het water met een heerlijk Altbier in de hand.

Vanaf de Rijnoever heb je een mooi uitzicht over de twee moderne bruggen en de toren van Düsseldorf. De 240,5 meter hoge Rheinturm is het hoogste gebouw van de stad en bevindt zich in de wijk Medienhafen. In de toren bevinden zich, naast antennes voor radio en televisie, een panoramadek en een ronddraaiend restaurant.

De Rheinuferpromenade, een lang, autovrij wandelpad © Getty

Medienhafen

De Rheinuferpromenade verbindt de historische binnenstad met het moderne, zuidelijker gelegen Medienhafen. De wijk is een mooi voorbeeld van een architecturale transformatie waarbij het karakter van de voormalige plek bewaard is gebleven. Zo zie je in de Mediahaven nog restanten van de havenactiviteiten die er jarenlang plaatsgevonden hebben. Rondom het water staan nog een aantal oude pakhuizen en douanekantoren, die samen met de nieuwe, moderne gebouwen een evenwichtige mix van oude en nieuwe stadsarchitectuur vormen.

Opvallend zijn de 'dansende gebouwen' ontworpen door de Amerikaanse architect Frank O. Gehry. De drie gebouwencomplexen zien eruit als gigantische sculpturen opgebouwd uit verschillende materialen en kleuren. Vooral het middelste complex, bekleed met roestvrij staal, krijgt bij zonsondergang een betoverende gloed door de weerkaatsing van het licht. Tel daar een heerlijke cocktail bovenop, en je Düsseldorf-experience kan niet meer stuk.

De 'dansende gebouwen' ontworpen door de Amerikaanse architect Frank O. Gehry © Getty

Een beetje Japan in Düsseldorf

Wist je dat de grootste Japanse gemeenschap van Europa zijn thuis heeft in Düsseldorf? Bijna elke grote stad heeft wel zijn 'Chinatown', maar Düsseldorf staat bekend om zijn 'Japantown', op een steenworp afstand van het centraal station, en 'Little Tokyo', een wijk rond de Immermanstraße. In totaal wonen er nu meer dan tienduizend Japanners in deze buurt en vind je er Japanse winkels, restaurants, scholen en bedrijven.

Deze Japanse aanwezigheid vindt zijn oorsprong de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen een aantal Japanse bedrijven hun Europese hoofdkantoren in Düsseldorf openden en de Duitsers machines en andere industriële producten naar Japan verhandelden. Veel Japanse gezinnen verlieten hun land en kwamen op deze plek wonen. Als dank voor de Duitse gastvrijheid, hebben de Japanners in 1975 een botanische tuin aangelegd van wel 5.000 vierkante meter aan de Kaiserswertherstraße. 'De Tuin van Reflectie' heeft een symbolische uitstraling dankzij de weldoordachte compositie van bomen, vijver, stenen, en lantaarns.

Aan de overkant van de Rijn bevindt zich het in 1978 opgerichte EK? House of Japanese Culture. Je vindt er een tweede grote Japanse tuin, een studiecentrum en een boeddhistische tempel. In het EK? huis worden ook veel evenementen georganiseerd, waaronder festivals, theeceremonies, theater, kalligrafie, en ikebana (het Japanse bloemschikken). Niet slecht voor een voorproefje van het echte Japan, als je het ons vraagt.

'Japantown', de grootste Japanse gemeenschap van Europa © Getty