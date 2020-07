Een van deze getroffen coronamaatregelen is het verbod op evenementen op grondgebied Antwerpen tot het einde van augustus. Zomer van Antwerpen heeft daarom besloten om het programma van de 26ste editie te pauzeren.

Het stadsfestival was erin geslaagd een alternatieve programmatie te voorzien met theater-, muziek- en circusvoorstellingen van voornamelijk lokaal talent voor een beperkt aantal bezoekers, naast de traditionele zomerbar en openluchtcinema. Na minder dan een maand moeten ze helaas de handdoek in de ring gooien. De nieuwe veiligheidsmaatregelen maken het onmogelijk om de activiteiten verder te zetten. De organisatie laat wel weten de situatie binnen vier weken opnieuw te willen bekijken.

'Zomer van Antwerpen gaat in winterslaap', licht artistiek leider Patrick De Groote toe. 'De voorstellingen en concerten worden stopgezet, de Zomerbar en Zomerfabriek sluiten hun deuren. We bekijken samen met de artiesten de mogelijkheid om op een later moment de draad terug op te pakken en al het moois dat klaarstaat nog te tonen.'

Bezoekers met een ticket voor één van de voorstellingen worden zo snel mogelijk gecontacteerd over de terugbetaling van hun bestelling.

De installatie In Memoriam door Luke Jerram zal wel nog te bezichtigen zijn. Dit tijdelijke kunstwerk, bestaande uit rode en witte vlaggen op hoge palen, staat van 7 tot en met 13 augustus opgesteld in Park Spoor Noord. Jerram maakte de vlaggen van lakens van ziekenhuisbedden, een symbolisch eerbetoon aan wat was en is.

