Van openluchtcinema tot muzikaal kamperen: ook voor wie geen ticket richting zon geboekt heeft, valt er heel wat te beleven. Zes culturele, sportieve en/of creatieve uitstappen uitgelicht.

Kamperen in festivalsfeer (Malmédy)

Nu het ene na het andere festival genadeloos uit de culturele agenda's geschrapt wordt, gaan muziekliefhebbers verwoed op zoek naar alternatieven. Super Sauvage is er zo eentje. Concertzaal AB en Daft Studios hebben de handen in elkaar geslagen voor een festivalweek in het hartje van de Ardennen, waar onder meer Blackwave, Novastar, Abysnthe Minded en The Haunted Youth present tekenen. Je kan er naartoe trekken voor een concert of overnachten in een tent of het nabijgelegen hotel. Wie wil, krijgt ook een backstage rondleiding in Daft Studios, de werkplek van menig Belgisch en internationale artiest op topniveau. Verder kan je er uiteraard chillen in de zomerbar, plonzen in het verwarmd binnenzwembad - met onderwatermuziek - en je kater verdrijven met een sessie hangover yoga.

Van 15 tot 21 augustus, Daft Studios, Malmedy, supersauvage.be

De tent waarin je overnacht tijdens Super Sauvage © GF

Cinema in openlucht (Antwerpen en Kiewit)

De coronacrisis en de bijbehorende sluiting van de cinema's heeft de openluchtbioscopen weer definitief op de kaart gezet. In Antwerpen is er Cinema Urbana aan de Scheldekaai. Gedurende een kleine drie weken kan je er gratis genieten van een topfilm op het grote scherm. Een deken of kussen breng je zelf mee, drank kan je ter plekke kopen. Op de Pukkelpop-weide in Kiewit is er eveneens een negendaags filmfestival. Je kan er gaan kijken naar populaire Oscarwinnaars als 'Drunk' en 'Nomadland' in een setting die doet denken aan betere tijden.

Cinema Urbana loopt van 3 tot 21 augustus en is gratis. Meer info via zva.be Zomerfilms Hasselt loopt van 6 tot 14 augustus, je betaalt 4 euro inkom. Meer info via hasselt.be

Subtiele sculpturen (Henegouwen)

De mini-beeldjes van Isaac Cordal hebben intussen naam en faam verworven in grote steden als Londen, Berlijn, Parijs, Barcelona en Brussel. Nu is het de beurt aan de provincie Henegouwen. De Spaanse kunstenaar plaatste zo'n veertig nors kijkende mannetjes op regenpijpen, gebarsten muren en andere onverwachte plekken en creëerde zo een uiterst subtiele openluchtexpo. De mannetjes vallen nauwelijks op en kaarten net daarom een van de meest prangende problemen van deze tijd aan: de eenzaamheid en isolatie waaraan steeds meer mensen ten prooi vallen. De provincie Henegouwen stippelde een fietsroute uit langs alle sculpturen, die over vier steden verspreid liggen in de centrumregio.

De figuurtjes zijn terug te vinden in La Louvière, Binche, Écaussinnes en Seneffe. Meer info via walloniebelgietoerisme.be

Een van de figuurtjes van Isaac Cordal in Binches © GF

Kunstzinnige kroegentocht (Brussel)

Kan een kroegentocht artistiek verantwoord zijn? Als het van Santé Forever afhangt zeker wel. Voor hun nieuwste project vroeg het Brusselse initiatief tien kunstenaars die wonen en werken in de hoofdstad om een kunstwerk te maken dat vervolgens gedrukt werd op een bierkaartje. De bierkaartjes in kwestie zijn vervolgens gratis verspreid in tien iconische Brusselse cafés: een kaartje per plek. Doel is om zowel de Brusselaars als de toeristen aan te sporen om de kunst die ze zo lang gemist hebben te herontdekken. De bierkaartjes zijn onder meer te vinden in Café La Biche, Le Coq, La Buvette en Antidote.

Zolang de voorraad strekt. Een volledige lijst met deelnemende kunstenaars en cafés is hier te vinden.

Out of Office (Koksijde)

Aan de Noordduinen in Koksijde kan je een dagje kunstzinnig uitwaaien. Naar jaarlijkse gewoonte selecteerde Breedbeeld VZW opkomend fotografisch talent uit binnen- en buitenland voor een openluchttentoonstelling, dit keer aan zee. Dit is jaar is het thema Out of Office, met werk van onder meer Josefien Tondeleir, Luka Van Der Cruyssen en Yente Vaneerdewegh. Laat je verrassen door de verfrissende beelden, die zowel doen dromen als doen denken. De duinwandeling van twee kilometer start en eindigt aan het Vanneuvillehuis.

Middenlaan 103, Meer info via breedbeeld.org.

Het beeld van Eva Faché, een van de deelnemende fotografen © Eva Faché

Collagekunst die doet dromen (Brussel)

IJverige toeristen hebben hun reislust de afgelopen maanden stevig moeten beknotten door alle reisbeperkingen en dat gevoel probeert All Aboard te vatten in kunstzinnige collages. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de laatste oproep voor passagiers die een schip, trein of vliegtuig dat op het punt staat te vertrekken dreigen te missen. Een beetje zoals we ons allemaal gevoeld hebben de afgelopen maanden. De collages zijn van The Green Fairy, het alterego van collegakunstenaar en eco-cycliste Annemie Maes.

Nog tot en met 31 augustus in Gare Maritime te Brussel

. © GF

Nu het ene na het andere festival genadeloos uit de culturele agenda's geschrapt wordt, gaan muziekliefhebbers verwoed op zoek naar alternatieven. Super Sauvage is er zo eentje. Concertzaal AB en Daft Studios hebben de handen in elkaar geslagen voor een festivalweek in het hartje van de Ardennen, waar onder meer Blackwave, Novastar, Abysnthe Minded en The Haunted Youth present tekenen. Je kan er naartoe trekken voor een concert of overnachten in een tent of het nabijgelegen hotel. Wie wil, krijgt ook een backstage rondleiding in Daft Studios, de werkplek van menig Belgisch en internationale artiest op topniveau. Verder kan je er uiteraard chillen in de zomerbar, plonzen in het verwarmd binnenzwembad - met onderwatermuziek - en je kater verdrijven met een sessie hangover yoga. Van 15 tot 21 augustus, Daft Studios, Malmedy, supersauvage.beDe coronacrisis en de bijbehorende sluiting van de cinema's heeft de openluchtbioscopen weer definitief op de kaart gezet. In Antwerpen is er Cinema Urbana aan de Scheldekaai. Gedurende een kleine drie weken kan je er gratis genieten van een topfilm op het grote scherm. Een deken of kussen breng je zelf mee, drank kan je ter plekke kopen. Op de Pukkelpop-weide in Kiewit is er eveneens een negendaags filmfestival. Je kan er gaan kijken naar populaire Oscarwinnaars als 'Drunk' en 'Nomadland' in een setting die doet denken aan betere tijden. Cinema Urbana loopt van 3 tot 21 augustus en is gratis. Meer info via zva.be Zomerfilms Hasselt loopt van 6 tot 14 augustus, je betaalt 4 euro inkom. Meer info via hasselt.beDe mini-beeldjes van Isaac Cordal hebben intussen naam en faam verworven in grote steden als Londen, Berlijn, Parijs, Barcelona en Brussel. Nu is het de beurt aan de provincie Henegouwen. De Spaanse kunstenaar plaatste zo'n veertig nors kijkende mannetjes op regenpijpen, gebarsten muren en andere onverwachte plekken en creëerde zo een uiterst subtiele openluchtexpo. De mannetjes vallen nauwelijks op en kaarten net daarom een van de meest prangende problemen van deze tijd aan: de eenzaamheid en isolatie waaraan steeds meer mensen ten prooi vallen. De provincie Henegouwen stippelde een fietsroute uit langs alle sculpturen, die over vier steden verspreid liggen in de centrumregio. De figuurtjes zijn terug te vinden in La Louvière, Binche, Écaussinnes en Seneffe. Meer info via walloniebelgietoerisme.beKan een kroegentocht artistiek verantwoord zijn? Als het van Santé Forever afhangt zeker wel. Voor hun nieuwste project vroeg het Brusselse initiatief tien kunstenaars die wonen en werken in de hoofdstad om een kunstwerk te maken dat vervolgens gedrukt werd op een bierkaartje. De bierkaartjes in kwestie zijn vervolgens gratis verspreid in tien iconische Brusselse cafés: een kaartje per plek. Doel is om zowel de Brusselaars als de toeristen aan te sporen om de kunst die ze zo lang gemist hebben te herontdekken. De bierkaartjes zijn onder meer te vinden in Café La Biche, Le Coq, La Buvette en Antidote. Zolang de voorraad strekt. Een volledige lijst met deelnemende kunstenaars en cafés is hier te vinden. Aan de Noordduinen in Koksijde kan je een dagje kunstzinnig uitwaaien. Naar jaarlijkse gewoonte selecteerde Breedbeeld VZW opkomend fotografisch talent uit binnen- en buitenland voor een openluchttentoonstelling, dit keer aan zee. Dit is jaar is het thema Out of Office, met werk van onder meer Josefien Tondeleir, Luka Van Der Cruyssen en Yente Vaneerdewegh. Laat je verrassen door de verfrissende beelden, die zowel doen dromen als doen denken. De duinwandeling van twee kilometer start en eindigt aan het Vanneuvillehuis.Middenlaan 103, Meer info via breedbeeld.org.IJverige toeristen hebben hun reislust de afgelopen maanden stevig moeten beknotten door alle reisbeperkingen en dat gevoel probeert All Aboard te vatten in kunstzinnige collages. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de laatste oproep voor passagiers die een schip, trein of vliegtuig dat op het punt staat te vertrekken dreigen te missen. Een beetje zoals we ons allemaal gevoeld hebben de afgelopen maanden. De collages zijn van The Green Fairy, het alterego van collegakunstenaar en eco-cycliste Annemie Maes. Nog tot en met 31 augustus in Gare Maritime te Brussel