Het wildpark van de de Grotten van Han is vanaf donderdag opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Het park kan meteen uitpakken met zes wolvenpups, die tijdens de lockdown werden geboren.

Het wildpark van het Domein van de Grotten van Han is met 250 hectare het grootste natuurlijke dierenpark van België. Het domein herbergt onder meer marmotten, oerossen, lynxen, wolven, bruine beren, bizons en veelvraten. Nadat het wildpark vanwege de coronacrisis de deuren moest sluiten, kunnen er vanaf donderdag opnieuw bezoekers langskomen.

Er valt meteen heel wat nieuw leven te bewonderen. Zo is de poolwolvenfamilie uitgebreid met zes pups. Die werden eind april geboren en kwamen op 8 mei voor het eerst buiten piepen. Begin maart zette een vrouwelijke veelvraat al twee kleintjes op de wereld. Ook die zijn nu voor het eerst te zien.

Maatregelen

Op het domein gelden verschillende maatregelen om een eventuele verspreiding van het coronavirus te vermijden. Zo is dagelijks maar een beperkt aantal tickets beschikbaar en moeten bezoekers die op voorhand bestellen via de website. In de 'safaricar', een soort treintje waarin mensen het park kunnen bezoeken, is een mondmasker verplicht. Normaal gezien vertrekt er elk halfuur zo'n safaricar, maar indien nodig kan dat opgeschaald worden naar een vertrek om de vijftien minuten. Het aantal passagiers wordt sowieso beperkt tot 50 in plaats van iets meer dan 100 in normale omstandigheden. Tot slot is er overal op de site desinfecterende handgel voorzien en worden de voertuigen na elk traject ontsmet.

De Grot van Han zelf blijft voorlopig nog even dicht. Omdat die als een binnenactiviteit beschouwd wordt, is een heropening pas ten vroegste op 8 juni mogelijk

Het wildpark van het Domein van de Grotten van Han is met 250 hectare het grootste natuurlijke dierenpark van België. Het domein herbergt onder meer marmotten, oerossen, lynxen, wolven, bruine beren, bizons en veelvraten. Nadat het wildpark vanwege de coronacrisis de deuren moest sluiten, kunnen er vanaf donderdag opnieuw bezoekers langskomen. Er valt meteen heel wat nieuw leven te bewonderen. Zo is de poolwolvenfamilie uitgebreid met zes pups. Die werden eind april geboren en kwamen op 8 mei voor het eerst buiten piepen. Begin maart zette een vrouwelijke veelvraat al twee kleintjes op de wereld. Ook die zijn nu voor het eerst te zien. Op het domein gelden verschillende maatregelen om een eventuele verspreiding van het coronavirus te vermijden. Zo is dagelijks maar een beperkt aantal tickets beschikbaar en moeten bezoekers die op voorhand bestellen via de website. In de 'safaricar', een soort treintje waarin mensen het park kunnen bezoeken, is een mondmasker verplicht. Normaal gezien vertrekt er elk halfuur zo'n safaricar, maar indien nodig kan dat opgeschaald worden naar een vertrek om de vijftien minuten. Het aantal passagiers wordt sowieso beperkt tot 50 in plaats van iets meer dan 100 in normale omstandigheden. Tot slot is er overal op de site desinfecterende handgel voorzien en worden de voertuigen na elk traject ontsmet. De Grot van Han zelf blijft voorlopig nog even dicht. Omdat die als een binnenactiviteit beschouwd wordt, is een heropening pas ten vroegste op 8 juni mogelijk