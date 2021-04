Het werk van Steve McCurry, een van de meest populaire hedendaagse fotojournalisten en lid van het legendarische fotocollectief Magnum Photos, is binnenkort te bewonderen in ons land. "The World of Steve McCurry" is vanaf 12 mei te bezoeken in de Waagnatie Expo en Events in Antwerpen.

Ongeveer tweehonderd foto's op groot formaat zullen het onderwerp zijn van deze retrospectieve gewijd aan de Amerikaanse fotograaf, geboren in 1950 in Philadelphia. McCurry werd wereldberoemd voor zijn portret van Sharbat Gula, het Afghaanse meisje met de groene ogen. Dat werk stond symbool voor de ellende van de Afghaanse oorlog en prijkte in 1985 op de omslag van het tijdschrift National Geographic.

Naast "Afghan Girl" zullen onder meer ook foto's te zien zijn van vlak na de aanslagen van elf september 2001 in New York. In de tentoonstelling zullen niet alleen de iconische werken van McCurry worden getoond, maar ook zijn meest recente werken en zelfs foto's die nooit aan het publiek werden getoond.

Zijn werk, waarin de mens altijd centraal staat, focust vooral op conflicten, bedreigde culturen, voorouderelijke tradities en hedendaagse cultuur. McCurry kreeg in zijn carrière talloze onderscheidingen, zoals de "Magazine Photographer of the Year".

Expo Steve McCurry in Italië (2019) © Getty

De tentoonstelling zal elke dag, behalve dinsdag, toegankelijk zijn van 10 tot 18 uur. Tijdens de schoolvakanties is de tentoonstelling elke dag geopend. Het zal McCurry zelf zijn die de bezoekers langs de route zal begeleiden door middel van een audiogids.

Reservaties kunnen gemaakt worden via www.stevemccurryexpo.com.

