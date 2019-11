Over heel het land zetten vandaag/zondag ambachtsmannen en -vrouwen gratis de deuren van hun atelier open. Op 472 adressen - waarvan 232 in Vlaanderen - kan het publiek kennismaken met de knowhow van gepassioneerde vakmensen en kan het deelnemen aan gevarieerde, originele activiteiten.

De Dag van de Ambachten wordt sinds 2006 georganiseerd door de FOD Economie en wil het talent en de knowhow van duizenden Belgische ambachtslieden onder de aandacht te brengen. Enkel ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben, kunnen meedoen. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter vande activiteit, het manuele aspect ervan en de knowhow vande ambachtsman/-vrouw. Bijna 1.500 Belgische ambachtslieden bezitten momenteel de erkenning. De consument kan ze makkelijk herkennen aan het logo 'Erkend Ambacht'.

Vandaag kunnen bezoekers meer dan vijftig verschillende activiteiten ontdekken, maar bijna 500 ambachtslui openen de deuren van hun atelier. Dit zeer gevarieerd en rijk aanbod is per sector (hout, keramiek, glas, grafische kunsten, luxeproducten, meubelen, enz.) en per provincie te vinden op www.dagvandeambachten.be.