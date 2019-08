Je hoeft heus het vliegtuig niet op om het beste te maken van de zomermaanden in België. Wat valt er te beleven in eigen land? Wij selecteerden enkele leuke festivals en activiteiten voor jong en oud.

Vegan Summer Fest

Wie vindt dat we minder of niet zouden moeten teren op dieren om lekker te eten en er goed uit te zien, kan kennismaken met een plantaardige levensstijl op het Gentse Vegan Summer Fest van de Belgische organisatie BE Vegan. Op het festival leer je dat veganisme verder gaat dan eten alleen en leer je meteen verschillende interessante producten kennen. Van food trucks (eventueel met kookworkshop) over fair fashion tot een fototentoonstelling: je vindt het allemaal op zaterdag 17 augustus in Flanders Expo. Tickets kosten vijf euro in voorverkoop en acht euro aan de kassa.

Vegansummerfest.be

Jazz Middelheim

Jazz Middelheim is aan haar vijftigste editie toe. Op 17 mei 1969 organiseerde BRT-radiomaker Elias Gistelinck in het Antwerpse Middelheimpark voor het eerst een paar jazzconcerten. Ondertussen is het uitgegroeid tot het oudste zomerfestival van het land. Sinds 1973 verhuisde het festival naar Park Den Brandt. Verwacht je dit jaar aan een pak oude rotten, onder wie Charles Lloyd, Joe Lovano, Kenny Werner en Enrico Rava. Voorts draven ook Saul Williams en saxofonist David Murray op, net zoals Nubya Garcia, de Nederlandse anti-hippe wonderboy Benny Sings en Ambrose Akinmusire. De trompettist is dit jaar ook artist in residence van het festival. En uiteraard is er ook plaats voor Belgische namen. Geniet van talent van eigen bodem met De Beren Gieren, WWWater, Anneleen Boehme, STUFF, BeraadGeslagen en BondGenoten.

Park Den Brandt. Jazzmiddelheim.be

Kafé Kasserol

Van 14 tot 18 augustus kan je in Lier terecht voor de vijfde editie van het foodtruckfestival Kafé Kasserol. Zoals de voorbije edities rolt het festival het stadspark van Lier binnen. Breng gerust je kinderen mee, want er wordt ook kinderanimatie voorzien. Ook tijdens de jubileumeditie staan de foodtrucks centraal. Verspreid over vijf dagen zullen er meer dan twintig trucks de revue passeren. De foodtrucks brengen heerlijke keukens vanuit de hele wereld met zich mee. Volg het foodtruckfestival in Lierke Plezierke via Facebook voor meer info over de verschillende foodtrucks en activiteiten. De feesteditie wordt er uiteraard eentje om niet snel te vergeten. Op vrijdag nog vrij? Dan hebben we nog een gouden tip: ga langs vanaf 16u, want er worden gratis cocktails uitgedeeld!

Stadspark Lier, 2500 Lier. Kafekasserol.be

Wandel door de Hagelandse wijngaarden

Wijn en wandelen: in het Hageland kan je ze gewoon combineren. Trek naar het wijnbezoekerscentrum, ingericht in een neogotisch gebouw in de dorpskom van Wezemaal, en laat je verrassen. In de tentoonstellingsruimte ontdek je hoe het heuvelachtige landschap van het Hageland is ontstaan en waarom er succesvol aan wijnteelt kan gedaan worden. Wist je dat de druiven op de flanken van de Wijngaardberg in Wezemaal nog geteeld zoals tijdens de middeleeuwen?

Op de maquette van de Wijngaardberg in de tentoonstellingsruimte staat de Wijngaardbergwandeling aangeduid. Deze wandeling van 8 kilometer start aan het bezoekerscentrum en leidt langs enkele mooie panorama's, door wijngaarden, fruitboomgaarden en bossen. Proeven van de Hagelandse wijn kan uiteraard ook. Maak een afspraak voor een wijnproeverij in het wijnkeldertje onder het bezoekerscentrum, vanaf 15 personen.

Kerkstraat 16, 3111 Wezemaal. Rotselaar.be

WonderWeekend

Van donderdag 15 tot zaterdag 17 augustus strijkt het familiefestival WonderWeekend voor de vierde keer neer in de Plantentuin in Meise. De klassieke WonderWeekend tickets zijn de deur al uit, maar niet getreurd: dit jaar zijn er voor het eerst ook dagtickets beschikbaar, aan een lager tarief. De drie vaders en bezielers achter WonderWeekend wilden een weekend op poten zetten voor kinderen én hun ouders. Ze maken er een "immersive experience" van, op maat van jong en oud. Wat kan je allemaal verwachten? Denk aan het Restaurant Zonder Bestek, je eigen kartonnen tent beschilderen, acrobaten in kangoeroepak die door het park stuiteren of een levensgroot "Waar is Wally?" spelen, van op de kantelen van een kasteeltje.

Plantentuin Meise. Wonderweekend.be