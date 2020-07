Nu de maatregelen opnieuw verstrengd zijn, worden sommige evenementen of uitstapjes geannuleerd. Toch zijn er nog genoeg ontspannende activiteiten die coronaproof zijn. Wij maakten een selectie.

Vergeet niet: blijf dicht bij je bubbel, maar op minstens anderhalve meter van andere mensen. Zorg er ook voor dat je altijd een mondmasker op zak hebt. Safety first.

Biobloemen plukken

Nood aan een activiteit in de buitenlucht? Ga eens zelf een boeket biologische bloemen plukken bij een lokale bloemenkweker. Je kan tot rust komen in de natuur en nadien blij naar huis keren met je zelf geplukte boeket. Tientallen biologische zelfplukboerderijen over heel Vlaanderen bieden deze optie aan. Bovendien steun je er ook lokale boeren en boerinnen mee en dat is altijd mooi meegenomen. Omdat biobloemen in de volle grond worden geteeld, zonder pesticiden of kunstmest, zijn het sterke en gezonde bloemen die lang mooi blijven in je vaas thuis. Ze krijgen de tijd en de plaats om te groeien, in het juiste seizoen.

Zoek een plukweide in je buurt via biomijnnatuur.be

Zomerbar Hancelot Jardin © GF

Cocktails slurpen in de zomerbar Hancelot Jardin

In het weekend nood aan een idyllisch plekje om iets te drinken of te knabbelen met je bubbel? Twee jonge ondernemers zwaaien deze zomer van vrijdag tot zondag de tuindeuren van het Gentse Hotel Hancelot open. In hun tijdelijke zomerbar kan je terecht voor cocktails, culinaire hapjes en vanaf augustus op zondag ook voor een uitgebreide brunch. Vergeet niet te reserveren en je te registreren voor dit coronaproof uitje.

Hancelot Jardin, Vijfwindgatenstraat 19, Gent / Hancelotjardin.com

Expo over het circus in Huis van Alijn © GF

Komt dat zien, komt dat zien: expo over het circus in het Huis van Alijn

Heb je je altijd al afgevraagd hoe circusartiesten leven? In het Huis van Alijn loopt momenteel de tentoonstelling 'Circus Onderweg', die bezoekers onderdompelt in deze wondere wereld. Je ontdekt er reisverhalen van Belgische circusartiesten en het dagelijks leven in een rondreizend circus. Rondreizen hoort er immers bij voor circusartiesten en bepaalt mee het ritme van hun dagelijkse realiteit. Hoe ga je naar school, regel je het huishouden en ontmoet je vrienden en familie? Voor de circusartiesten loert het avontuur om de hoek, maar hun bestaan kan ook hard zijn en risico's inhouden. Met behulp van foto's, films, affiches, voorwerpen en getuigenissen krijg je een goed beeld van het leven als een circusartiest.

Door de coronamaatregelen is er een beperkte capaciteit toegelaten in het museum. Wil je zeker zijn van je bezoek? Reserveer dan op voorhand. Per tijdslot zijn maximum 5 personen toegelaten.

Kraanlei 65, 9000 Gent

Joëlle Dubois - Dawn - 2020 © rehbeingalerie

Moderne en hedendaagse kunst in de Leiestreek

Nog tot 18 oktober 2020 kan je terecht in de Leiestreek voor de zevende editie van de Biënnale van de Schilderkunst. De drie beeldende kunstmusea aan de Leie slaan hiervoor opnieuw de handen in elkaar. Hoewel de titel van de Biënnale nog voor de coronacrisis werd gekozen, is die wel erg toepasselijk: 'Binnenskamers'. Dit thema wordt breed ingevuld, met werken die zowel letterlijke als figuurlijke binnenruimtes tonen. Van het huiselijke interieur tot de binnenste kamers van de verbeelding.

Werken van een uitgebreide namenlijst, uit binnen- en buitenland, worden tentoongesteld. Van historische schilders zoals Jean Brusselmans, Roger Raveel, Gust De Smet en Emile Claus tot hedendaagse kunstenaars zoals Joëlle Dubois, Chantal Akerman, Walid Raad, Bendt Eyckermans en Luc Tuymans.

Georganiseerd door Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel), Museum Dhondt-Dhaenens, in samenwerking met Sint-Martens-Latem, en Roger Raveel Museum. Reserveer je plekje via eventbrite.be.

Wandelzoektocht aan de kust

Nog tot en met 8 november kan je de speurneus gaan uithangen in Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. De fotospeurtocht en het deelnameformulier kan je ophalen bij de toeristische diensten van deze stadjes en kosten vier euro. De wandeling is zes kilometer lang en kindvriendelijk. De zoektocht werd aangepast aan de maatregelen rond corona, maar blijf uiteraard steeds op veilige afstand van andere mensen en vergeet je mondmasker niet. Geen zin in een speurtocht? Op visitkoksijde.be staan er ook heel wat mooie wandelingen om tot rust te komen in de natuur.

