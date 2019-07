We reizen om te leren, maar redenen als lekker eten en ongegeneerd amusement zijn minstens even geldig. Dat kan ook in eigen land, zo bewijzen deze daguitstappen.

Bravo, meneer Bruegel

Hádden we al gezegd dat het dit jaar Bruegeljaar is? En al aan je kinderen? Want ook zij kunnen de oude meester op een erg fijne manier leren kennen deze zomer. Van 11 juli tot en met 1 september speelt theatergezelschap Laika de familievoorstelling Bravo meneer Bruegel in het Openluchtmuseum Bokrijk. Acteurs als Hans van Cauwenberghe, Robbert Vervloet en Erik Buelens spelen twee maal per dag, en in het weekend zelfs drie keer. De voorstelling is inbegrepen in de prijs van je museumticket, duurt 45 minuten en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Bokrijklaan 1, Genk. Dewereldvanbruegel.be.

Bedekte kunst

Be-Part Kortrijk presenteert deze zomer een duotentoonstelling met werk van de Belgische kunstenaar Tinus Vermeersch (°1976, Kortrijk) en de Mexicaanse kunstenaar-architect Santiago Borja (°1970, Mexico-Stad). Hoewel beide kunstenaars uit een totaal verschillende cultuur komen en ook elk een andere beeldtaal hebben, werken ze voor deze tentoonstelling allebei rond het idee van bedekking of bescherming, met een grote affiniteit voor het ambachtelijke.

Korte Kapucijnenstraat, Kortrijk. Bepartlive.org

© Santiago Borja

Kerkstraat Plage

Al zeventien jaar brengt het gratis driedaagse stadsfestival Kerkstraat Plage vakantievibes naar de Wilibrorduswijk in Antwerpen. Op het programma staan filmvoorstellingen in openlucht, muziekoptredens, drie avonden een buurtrestaurant, een rommelmarkt, kinderanimatie en een knotsgekke etafetteloop.

26-28 juli. Willibrordusplein, Antwerpen. Kerkstraatplage.be.

Kunstwandelen in het Zwin

Een bezoekje aan het mooie natuurpark het Zwin is altijd een goed idee, zeker nu ook wie niet zo houdt van vogelspotten er zijn ding kan vinden. Op deze wandeling neemt een gids je mee op sleeptouw om het verhaal van de Belgische beeldhouwer en installatiekunstenaar Guillaume Bijl aan de lijve te ondervinden. Daarnaast bespreekthij ook uitvoerig de architectuur van het bezoekerscentrum en ga je ook verder op pad naar andere kunstwerken in de Zwinregio.

Graaf Leon Lippensdreef, Knokke-Heist. Zwin.be.

null © Getty

Japanse theeceremonie

De Japanse tuin in Hasselt is ook deze zomer het kader van heel wat fijne activiteiten, waarvan deze traditionele theeceremonie er een is. Het ritueel dat kunst en traditie verenigt, heeft maar weinig te maken met een simpele kop kokend water en theebuiltje. Theemeester Staf Daems legt je de prinicipes graag uit, waarna je zelf van een kopje matcha kan genieten.

Gouverneur Verwilghensingel 23, Hasselt. Visithasselt.be