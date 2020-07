Schoonheid ontdekken houdt ons fris. Zes uitstapjes om gaten in je vakantie op te vullen, voor jong en ouder.

Alle rechte lijnen zijn gebogen

Op verschillende locaties in Ronse kan je nog tot 27 september hedendaagse kunst ontdekken. Het vertrekpunt van het parcours is de prachtige Villa Carpentier, ontworpen door Victor Horta. In het uitgestrekte park staan hedendaagse beeldhouwwerken tentoongesteld op een manier die indruist tegen de gebruikelijke presentatievormen in museums. In de Sint-Hermescrypte voeren werken van Tinka Pittoors vervolgens een rijke dialoog tussen verleden en heden. Eindigen doe je in het cultuurcentrum De Ververij. Op het einde van het parcours heb je werk gezien van 24 kunstenaars.

Meer info vind je op de website van De Ververij.

Triage

Net zoals veel steden staan ook in Gent een aantal winkelpanden leeg. Die lege vitrines kan je mistroostig vinden, maar een kunstenaarstrio bestaande uit Maria Degrève, Lieve D'hondt en Freya Maes zag er vooral een kans in om hun werk tentoon te stellen. Ze ontwikkelden een parcours doorheen Gent waarbij de ramen van leegstaande panden veranderen in kleine pop-upmuseums. De montages in de vitrines zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te bekijken vanop straat en blijven aanwezig zolang het pand leegstaat.

Triage © Lieve D'hondt

Ontdek het volledige parcours op de website van het project.

Imaginair Museum

Het inbeeldingsvermogen van kinderen overstijgt soms het kundigst gemaakt kunstwerk. Met die gedachte als uitgangspunt organiseert het S.M.A.K. in Gent een Imaginair Museum. Laat je kinderen in het Citadelpark zoeken naar paaltjes met vliegen en QR-codes op, ga languit in het gras liggen en beluister verhalen over kunstwerken die je alleen in je verbeelding ziet. Je kiest zelf hoeveel kunstwerken je 'bekijkt', uitermate geschikt voor kinderen met rondfladderend concentratievermogen, dus.

Je kan de route hier downloaden. Aansluitend is een bezoek aan het S.M.A.K. natuurlijk ook altijd mogelijk. Ook daar lopen verschillende (kindvriendelijke) expo's en workshops die de moeite waard zijn.

Doe-tocht in Oostende

Op gezinsuitstap in Oostende en je hebt even genoeg van het zand tussen je tenen en het zeewater in je haar? Dan nemen de wereldverbeteraars van Hirngespinst je graag mee op doe-tocht in de badstad. Ze ontwikkelden een pakket om (een stukje van) de wereld te repareren, goed voor een uur pret, kleur en warmte. Het 'gespinstpakket' bevat een uitgestippelde wandeling en opdrachten als 'lach naar de mensen die je tegenkomt', 'gooi je zaadbom' en 'zing mee met de meeuw boven je hoofd'.

Een gespinstpakket kost 10 euro en kan worden afgehaald bij KAAP, op de zeedijk van Oostende. Het bevat genoeg materiaal voor het hele gezin. Je kan meteen aan de slag als je zelf een schaar, lijm, stiften, balpen, plakband en penseel meeneemt, maar je kan het materiaal ook eventueel ter plaatse kopen voor 3 euro.

Architectuurroute

De architectuurroute van de stad Antwerpen is al enkele jaren oud, maar blijft fietsers aantrekken. Terecht, want de zeshoekige richtingaanwijzers leiden je naar plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het vertrekpunt is de Grote Markt, waar je 30 kilometer later opnieuw eindigt. Wie het iets minder ambitieus ziet, kan ook kiezen voor een route van 16 kilometer. Onderweg trek je best immers genoeg tijd uit om de verschillende architecturale parels - van klassiek tot ultramodern - te bewonderen. Sommige gebouwen kan je bezoeken. Een aanrader is een (gratis) beklimming van het MAS, want vanop het terras kan je de hele stad overzien. Onderweg passeer je genoeg (architecturale) eet- en drinkmogelijkheden.

De hele route vind je hier, maar je kan het gratis plan ook ophalen in een van de bezoekerscentra van Visit Antwerpen. Kom je met de auto? Parkeer je dan op een van de P+R-parkings in de rand rond Antwerpen en leg de laatste kilometers tot het vertrekpunt al fietsend af, dat bespaart je heel wat file- en parkeerleed. Of kom gewoon met de trein. Je kan gemakkelijk fietsen huren onder station Antwerpen-Centraal.

Afstudeerwerk kunststudenten

In een normaal academiejaar zwaaien de studenten in de kunstrichtingen van de LUCA School of Arts af met een samenvattende expositie om hun harde werk in de kijker te zetten. Daar stak corona echter een stokje voor en dat vindt de school zelf erg jammer. Om het werk van hun jonge afgestudeerden toch in de bloemetjes te zetten, pakt de hogeschool nu uit met een affichecampagne in de steden waar ze campussen heeft. Een wandeling door Brussel, Gent, Genk of Leuven wordt vandaag dus een spannende ontdekkingstocht van nieuw talent. Het kan letterlijk om de hoek schuilen.

© LUCA school of arts

