Waterloo Memorial 1815 organiseert op 18 en 19 mei een reeks activiteiten voor het 250-jarig jubileum van de hertog van Wellington.

Aan de Leeuw van Waterloo treden doedelzakspelers op en aan de hoeve van Hougoumont zijn er onder meer militaire demonstraties.

Het was de hertog van Wellington die in 1815 bij de Slag van Waterloo Napoleon versloeg. De hertog werd geboren in 1769, exact 250 jaar geleden en dat kon de organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het weekend staat in het teken van Engeland en onder meer leden van het regiment van Britse Jagers zullen aanwezig zijn.

. © Getty Images

Bij de hoeve van Hougoumont, die een sleutelpositie had bij de gevechten in Waterloo, komt een bivak dat zaterdag tussen 10 uur en 16.30 open zal zijn voor het publiek. Wie zin heeft, kan tussen 12.15 uu en 14.30 uur lunchen met de militairen in de boerderij. 's Namiddags staan meerdere militaire demonstraties gepland. Rond 17.15 uur is er een ceremonie en wordt een kastanjeboom geplant. Doedelzakpelers treden 's avonds op aan de Leeuw van Waterloo.