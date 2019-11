In Zonnebeke en het Franse Le Quesnoy zijn twee vredestuinen ingehuldigd.

In het Memorial Museum Passchendaele 1917 werd een Franse vredestuin voorgesteld. In Le Quesnoy werd een Belgische vredestuin geopend. Het project kadert in een Europees Interreg-project met de gemeente Zonnebeke, met als Franse partner Art & jardins Hauts-de-France.

De laatste van acht herinneringstuinen werd in het Memorial Museum Passchendaele 1917 ingehuldigd. De tuinen moeten een beeld geven van het conflict bij de slag bij Passendale in de Eerste Wereldoorlog. Franse landschapsarchitecten Mathieu Gontier & Pierre David ontwierpen samen de Franse tuin op Belgische bodem. De tuin staat symbool voor 100 jaar vrede.

. © Belga

Na de middag werd een Belgische tuin in Le Quesnoy geopend. Deze werd gemaakt door de Belgische landschapsarchitecten Mathieu Allain & Thomas Van Eeckhout. De tuin is gebouwd in de slotgracht van de vestingwerken van Vauban.

'Met deze tuinen willen we op een landschappelijke manier stilstaan bij de gevolgen van de slag bij Passendale in de Eerste Wereldoorlog. We focussen op de rol die het landschap speelde tijdens de oorlog. Het is een mooie samenwerking tussen beide regio's', aldus de directeur van het Memorial Museum Passchendaele 1917, Steven Vandenbussche.