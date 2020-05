Afgelopen week is in dierenpark Bellewaerde een Rode Vari, een ernstig bedreigde apensoort, geboren. Het is de eerste keer dat in Bellewaerde een Rode Vari werd geboren.

Na een zwangerschap van ongeveer 100 dagen, werd het eerst jong van Rode Vari's Mannie en Bob op dinsdag 19 mei geboren. Beide ouders dragen goed zorg voor hun jong.

De Rode Vari is een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2017 neemt Bellewaerde actief deel aan het Europees kweekprogramma in samenwerking met EAZA. 'We merken dat het kweken met Rode Vari's in dierentuinen niet altijd van een leien dakje loopt. We zijn dan ook trots dat ons kweekkoppel Mannie en Bob zo goed zorg dragen voor hun eerste jong', aldus Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger in Bellewaerde.

Het jong zal de eerste twee weken verzorgd worden door de moeder en nadien door de vader. Pas na vier tot zeven weken zal het jong het nest voor het eerst verlaten.

