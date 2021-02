Wie binnenkort na de heropening een bezoek brengt aan Zoo Planckendael, zal er twee nieuwe telgen bij de Afrikaanse stekelvarkens kunnen bewonderen.

Het is voor het eerst dat in het Mechelse dierenpark Afrikaanse stekelvarkens worden geboren. Wie de jongen nog in al hun pluizigheid wil zien, zal wel snel moeten zijn: stekelvarkens groeien razendsnel en over drie maanden zullen de jongen er al hetzelfde uitzien als hun ouders.

De geboorte is dus uniek voor Planckendael, dat liefst 25 jaar moest wachten tot zijn stekelvarkenspopulatie voor eigen nakomelingen zorgde. In die hele periode was er nooit een match qua ouderpaar, klinkt het.

Moeder Stekeltje en vader Loki hadden nu dus wel succes. De twee pluizige jongen werden al lopend naast hun mama gespot, maar verbergen zich wel nog vaak onder hun moeder. 'Wij laten het jonge gezin graag met rust, dat hebben ze nodig in die eerste dagen samen', zegt verzorgster Jolien. 'Over twee weken zal de dierenarts de kleine stekelvarkens komen onderzoeken.'

Het geslacht van de jongen kon dus nog niet worden vastgesteld. De dieren zullen in ieder geval een naam krijgen die met een W begint, zoals alle pasgeborenen dit jaar in Zoo Planckendael.

Het is voor het eerst dat in het Mechelse dierenpark Afrikaanse stekelvarkens worden geboren. Wie de jongen nog in al hun pluizigheid wil zien, zal wel snel moeten zijn: stekelvarkens groeien razendsnel en over drie maanden zullen de jongen er al hetzelfde uitzien als hun ouders. De geboorte is dus uniek voor Planckendael, dat liefst 25 jaar moest wachten tot zijn stekelvarkenspopulatie voor eigen nakomelingen zorgde. In die hele periode was er nooit een match qua ouderpaar, klinkt het. Moeder Stekeltje en vader Loki hadden nu dus wel succes. De twee pluizige jongen werden al lopend naast hun mama gespot, maar verbergen zich wel nog vaak onder hun moeder. 'Wij laten het jonge gezin graag met rust, dat hebben ze nodig in die eerste dagen samen', zegt verzorgster Jolien. 'Over twee weken zal de dierenarts de kleine stekelvarkens komen onderzoeken.' Het geslacht van de jongen kon dus nog niet worden vastgesteld. De dieren zullen in ieder geval een naam krijgen die met een W begint, zoals alle pasgeborenen dit jaar in Zoo Planckendael.