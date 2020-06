De bekende vlooienmarkt op het Vossenplein in de Brusselse Marollen kan op zondag 21 juni weer openen. Al zal dat nog niet dagelijks zijn zoals voorheen.

Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) maakte het nieuws bekend. De antiekmarkt aan de Grote Zavel heropent al op zaterdag 13 juni.

Protest

Terwijl de kleinere markten in Brussel wel al mochten heropstarten was het voor de iconische en drukke vlooienmarkt op het Vossenplein nog wachten. Dat tot onvrede van de marktkramers, die zelf al een protestmars hielden. Nu blijkt er uiteindelijk toch een oplossing gevonden, waarbinnen alle coronamaatregelen kunnen nageleefd worden. Dit betekent dat de markt voorlopig niet dagelijks plaatsvindt, maar wel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Het aantal marktkramers is ook beperkt.

Veiligheid

De stad Brussel kwam overeen met de hulpdiensten en de verkopers dat er op de verschillende openingsdagen deelmarkten van minder dan 50 kraampjes komen, zodat zoveel mogelijk marktkramers kunnen heropstarten. "Dit betekent goed nieuws voor alle handelaars die al vele malen zijn vergeten in de verschillende fases van het exitplan. De heropstart van deze twee markten zal doorslaggevend zijn voor de economische relance in deze wijken", zegt schepen Maingain. De antiekmarkt aan de Grote Zavel heropent al op zaterdag. Het is de vereniging van martkramers die op autonome wijze de heropening in goede banen leidt en dat volgens de hygiënemaatregelen. De stad Brussel voorziet wel "restart packs" met veiligheidsmateriaal voor de handelaars. (Belga)

Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) maakte het nieuws bekend. De antiekmarkt aan de Grote Zavel heropent al op zaterdag 13 juni.Terwijl de kleinere markten in Brussel wel al mochten heropstarten was het voor de iconische en drukke vlooienmarkt op het Vossenplein nog wachten. Dat tot onvrede van de marktkramers, die zelf al een protestmars hielden. Nu blijkt er uiteindelijk toch een oplossing gevonden, waarbinnen alle coronamaatregelen kunnen nageleefd worden. Dit betekent dat de markt voorlopig niet dagelijks plaatsvindt, maar wel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Het aantal marktkramers is ook beperkt. De stad Brussel kwam overeen met de hulpdiensten en de verkopers dat er op de verschillende openingsdagen deelmarkten van minder dan 50 kraampjes komen, zodat zoveel mogelijk marktkramers kunnen heropstarten. "Dit betekent goed nieuws voor alle handelaars die al vele malen zijn vergeten in de verschillende fases van het exitplan. De heropstart van deze twee markten zal doorslaggevend zijn voor de economische relance in deze wijken", zegt schepen Maingain. De antiekmarkt aan de Grote Zavel heropent al op zaterdag. Het is de vereniging van martkramers die op autonome wijze de heropening in goede banen leidt en dat volgens de hygiënemaatregelen. De stad Brussel voorziet wel "restart packs" met veiligheidsmateriaal voor de handelaars. (Belga)