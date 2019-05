De Vlindertuin in de ZOO van Antwerpen is weer geopend. Vanaf nu arriveren er wekelijks zo'n 400 vlinderpoppen uit Costa Rica.

Het is vanaf nu weer volop genieten in de Vlindertuin van de ZOO Antwerpen. Vanaf nu arriveren er wekelijks zo'n 400 vlinderpoppen uit Costa Rica die in de vlinderkast van de Vlindertuin ontpoppen. Ze arriveren als pop en worden in vlinderkasten gehangen waar ze na 1 à 7 dagen uitkomen.

De 15 soorten poppen en vlinders variëren in kleur en grootte. Deze ongelofelijke metamorfose van pop naar vlinder gebeurt in het prachtige historische decor van de Wintertuin anno 1897 met veel glas en licht.

Eenmaal ontpopt fladderen ze tussen de bezoekers door. Een indrukwekkend gezicht. De meeste vlinders, zoals passiebloemvlinders, eten vooral nectar en stuifmeel. De grote, blauwe morpho's verkiezen overrijp fruit. In de Vlindertuin van ZOO Antwerpen staan verschillende voedselplatformpjes en zie je ze eten met hun roltong.

Bescherming tropisch regenwoud

De poppen komen uit Costa Rica (Centraal-Amerika) waar ze gekweekt worden door vlinderboeren. Om de poppen duurzaam in te zamelen en te kweken worden grote stukken regenwoud intact gehouden en gebruiken de boeren geen pesticiden.

Het kweken van de vlinderpoppen verschaft eerlijk, natuur- en milieuvriendelijk werk en een inkomen aan de plaatselijke bevolking. Zo helpt ZOO Antwerpen het regenwoud een stukje te bewaren.

Help zelf mee

Wereldwijd staan er meer dan zevenhonderd vlindersoorten op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Ook in België staat de natuur onder druk. Zelf kan je ook je steentje bijdragen om te helpen door van je eigen tuin of balkon een vlindertuin te maken. Tips om je tuin vlindervriendelijk te maken vind je op de website van de Vlinderstichting.

Vlindertuin © Jonas Verhulst