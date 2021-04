Met spandoeken en bepijlde bloesemwandelingen willen Vlaamse fruittelers oproepen tot waardering voor de fruitteelt en lokaal fruit.

Het startschot van de bloesemactie is maandag gegeven in Boekhout, deelgemeente van het Haspengouwse Gingelom. 'Geen bloesems zonder fruittelers, kies voor fruit van bij ons: iedereen plukt er de vruchten van', luidt de Boerenbond-campagne.

In april komen de bloesems aan de fruitbomen, wat steevast tal van bloesemtoeristen naar de fruitstreek lokt. Zeker in coronatijden blijken heel wat wandelaars en fietsers de fruitstreek ontdekt te hebben, zo ook bij de Jorishoeve van de familie Van Marsenille-Philippaerts in Boekhout (Gingelom).

'Mensen van Gingelom en omstreken hebben de streek leren ontdekken. Het fietstoerisme is geboomd de laatste jaren, maar nu zien we ook meer campers', vertellen fruittelers Herman Van Marsenille en Elfi Philippaerts. 'We hebben van Boerenbond de vraag gekregen om een wandeling tussen de bloesems op te zetten. De bepijlde wandeling is 6,5 kilometer doorheen het dorp, de boomgaarden en langs veldwegen. We gaan ook bijenkorven tussen de appelbomen plaatsen.'

Bloesemwandelingen en spandoekenactie

Boerenbond wil met de bloesemactie het brede publiek kennis bijbrengen over de fruitteelt jaarrond, van het planten tot het oogsten. Via de bepijlde bloesemwandelingen - een tiental verspreid over Vlaanderen - georganiseerd door verschillende fruittelers in samenwerking met Landelijke Gilden passeren bezoekers in de omgeving van hun bedrijf en langsheen hun percelen. Door QR-codes te scannen, kunnen bezoekers er tijdens de wandeling vijf filmpjes over de fruitteelt bekijken en deelnemen aan een quiz.

Door de recente winterprik valt de volle bloesem van de fruitbomen dit jaar wel iets later. 'Qua schade valt het mee. Dit weekend verwachten we de peren in bloei, maar nog niet in volle bloei. De appel volgt iets later, binnen 10 à 14 dagen', legt Van Marsenille uit. 'Daarna hebben we zo'n drie weken bloesem. De kersen en pruimen zijn al gestart, maar we zien dat die geweldig hebben afgezien.'

Naast een campagne op sociale media wordt met een spandoekenactie aandacht gevraagd voor lokaal geteeld fruit. Door bijna 200 spandoeken in het veld te plaatsen, hopen de fruittelers dat mensen in de winkel meer kiezen voor lokaal fruit. Jaarlijks wordt er volgens Boerenbond immers 200.000 ton appelen en peren geïmporteerd, terwijl lokaal fruit een lagere ecologische voetafdruk heeft en verplicht biologisch wordt geteeld.

'De fruittelers bleken zelf vragende partij om naar het brede publiek toe iets te doen voor de fruitteelt', klinkt het bij Boerenbond. 'Wanneer de consument naar de winkel trekt, is de keuze in de fruitrayons enorm. Fruit in de winkelschappen komt van overal. Belgisch/Vlaams fruit heeft maar beperkte schapruimte, waardoor de consument niet meer weet welk stuk fruit in eigen land geteeld werd.'

Het startschot van de bloesemactie is maandag gegeven in Boekhout, deelgemeente van het Haspengouwse Gingelom. 'Geen bloesems zonder fruittelers, kies voor fruit van bij ons: iedereen plukt er de vruchten van', luidt de Boerenbond-campagne. In april komen de bloesems aan de fruitbomen, wat steevast tal van bloesemtoeristen naar de fruitstreek lokt. Zeker in coronatijden blijken heel wat wandelaars en fietsers de fruitstreek ontdekt te hebben, zo ook bij de Jorishoeve van de familie Van Marsenille-Philippaerts in Boekhout (Gingelom). 'Mensen van Gingelom en omstreken hebben de streek leren ontdekken. Het fietstoerisme is geboomd de laatste jaren, maar nu zien we ook meer campers', vertellen fruittelers Herman Van Marsenille en Elfi Philippaerts. 'We hebben van Boerenbond de vraag gekregen om een wandeling tussen de bloesems op te zetten. De bepijlde wandeling is 6,5 kilometer doorheen het dorp, de boomgaarden en langs veldwegen. We gaan ook bijenkorven tussen de appelbomen plaatsen.' Boerenbond wil met de bloesemactie het brede publiek kennis bijbrengen over de fruitteelt jaarrond, van het planten tot het oogsten. Via de bepijlde bloesemwandelingen - een tiental verspreid over Vlaanderen - georganiseerd door verschillende fruittelers in samenwerking met Landelijke Gilden passeren bezoekers in de omgeving van hun bedrijf en langsheen hun percelen. Door QR-codes te scannen, kunnen bezoekers er tijdens de wandeling vijf filmpjes over de fruitteelt bekijken en deelnemen aan een quiz.Door de recente winterprik valt de volle bloesem van de fruitbomen dit jaar wel iets later. 'Qua schade valt het mee. Dit weekend verwachten we de peren in bloei, maar nog niet in volle bloei. De appel volgt iets later, binnen 10 à 14 dagen', legt Van Marsenille uit. 'Daarna hebben we zo'n drie weken bloesem. De kersen en pruimen zijn al gestart, maar we zien dat die geweldig hebben afgezien.'Naast een campagne op sociale media wordt met een spandoekenactie aandacht gevraagd voor lokaal geteeld fruit. Door bijna 200 spandoeken in het veld te plaatsen, hopen de fruittelers dat mensen in de winkel meer kiezen voor lokaal fruit. Jaarlijks wordt er volgens Boerenbond immers 200.000 ton appelen en peren geïmporteerd, terwijl lokaal fruit een lagere ecologische voetafdruk heeft en verplicht biologisch wordt geteeld.'De fruittelers bleken zelf vragende partij om naar het brede publiek toe iets te doen voor de fruitteelt', klinkt het bij Boerenbond. 'Wanneer de consument naar de winkel trekt, is de keuze in de fruitrayons enorm. Fruit in de winkelschappen komt van overal. Belgisch/Vlaams fruit heeft maar beperkte schapruimte, waardoor de consument niet meer weet welk stuk fruit in eigen land geteeld werd.'