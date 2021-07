In de Vlaamse steden kunnen er tijdens warme dagen hitte-eilanden ontstaan. Waar vinden stadsmussen verfrissing? Wij zochten het uit.

De laatste zomers worden we alsmaar vaker geteisterd door hittegolven. Tijdens de warme zomerdagen is het in de Vlaamse steden gewoonlijk nog warmer en ontstaan er hitte-eilanden. Stadsmussen gaan collectief op zoek naar een verkoelende bries, een frisse duik of een streepje schaduw. Wij verzamelen hier de nieuwste en groenste oases in en rond de stad waar je verfrissing vindt, het hoofd koel houdt of aan de drukte ontsnapt.

Verkoeling vind je in Antwerpen natuurlijk aan de Schelde, waar gewoonlijk een frisse bries waait. Op een warme dag kun je over de kaaien zalig langs het water kuieren en van het wijds uitzicht genieten, in de avond kun je er de zon zien ondergaan. Stuk per stuk worden de Scheldekaaien heraangelegd, die op het Zuid kregen intussen al een nieuw jasje: het vernieuwingsproject leverde de Stad Antwerpen de Prijs Publieke Ruimte op. Als het in de stad niet te houden is, kun je aan de hitte ontsnappen in de groene oase van het Boekenperkpark in Deurne, op een halfuurtje van het Antwerpse stadscentrum. Je kunt er terecht voor een verfrissende duik in de grootste zwemvijver van Europa, met een lengte van 73 meter. Het is een ecologische vijver waarin de planten het water op een natuurlijke manier zuiveren. Zwemmen hier is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren, bij drukte worden er zwembeurten van 15 minuten ingelast. Kleedhokjes, lockers en toiletten zijn voorzien.In het stadscentrum ligt het verborgen parkje Plantentuin Den Botaniek. Zo'n 200 jaar geleden was het de geneeskrachtige tuin van het aanpalende Sint-Elisabethhospitaal. Nu vind je nergens in de stad nog zo veel kruiden- en plantensoorten bij elkaar, allemaal vergezeld van naamkaartjes. Een leerrijk uitje dus, maar in de zomer vooral een plek waar je het hoofd koel houdt.Een frisse duik nemen in de Brugse reien: het kan. Ter hoogte van de Predikherenrei opent de Stad Brugge in de zomermaanden opnieuw een zwemponton. Vanaf het platform in de Coupure kun je in de voorziene zwemstrook van 30 meter lang en 2,5 meter diep. De waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd en er staan redders die toezicht houden. Douches en toiletten zijn aanwezig, kleedkamers niet. Online reserveren per tijdsblok van een uur is verplicht en kost niets.Verkoeling vind je ook in, op en aan het water in de Brugse deelgemeente Sint-Pieters. Bij het recreatiecentrum Aan de Plas kun je zwemmen en heel wat watersporten beoefenen. De grote vijver ontstond door de uitgraving van de expresweg, maar heeft zich intussen ontwikkeld tot een beschermd natuurgebied waar heel wat vogels hun toevlucht vinden.Een paar jaar geleden werd het Kapucijnenplein aangelegd in de schaduw van het indrukwekkende Concertgebouw, vlakbij het grote Albert I-park. Het is een gemoedelijk pleintje waar je op een terrasje kunt verpozen of wat lager aan het water verfrissing kunt vinden.Het Tenboschpark in Elsene werd eind 19e eeuw aangelegd als een botanische privétuin met heel wat zeldzame bomen en planten. Vandaag is het een knus park waar je in de schaduw van die merkwaardige bomen of aan de waterpartij rust en verkoeling vindt. Ook is er ruimte voor ontspanning in de speeltuin voor kinderen, op het voetbalveld of aan de petanquebaan.De Tuinen van de Bloemist in Stuyvenbergh grenzen aan het Park van Laken. Oorspronkelijk was het de koninklijke siertuin, vandaag een kleurrijk park met heel wat bloemen die je in geen enkel ander Brussels park tegenkomt. Vanaf de balkons geniet je van een panoramisch uitzicht over Brussel, van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken tot het Justitiepaleis. Tussen het Flageyplein en de Abdij Ter Kameren kun je heerlijk vertoeven aan de Vijvers van Elsene. Ze zijn omringd door hoge bomen en bieden op te warme zomerdagen een welkome koelte. Langs het water is er plek om te kuieren, vanaf daar kun je de herenhuizen op de oevers bewonderen: architecturale hoogstandjes in art nouveau, artdeco en eclectische stijl.Als het te warm wordt, kun je steeds verfrissing vinden aan de Oude Dokken in het noorden van de stad. Het Houtdok kreeg onlangs een make-over en heet nu het Kapitein Zeppospark. Hier is het langs de gerestaureerde kaaimuren heerlijk wandelen of fietsen, uitrusten kan aan de verlaagde kades of de strandzone. Zwemmen is niet toegestaan, maar de nabijheid van het water is een verademing op zich. De Stad Gent telt maar liefst drie begijnhoven waar gelovige vrouwen vanaf de 13e eeuw in afzondering leefden. Vandaag kun je door deze historische plekken slenteren om aan de drukte van de stad te ontsnappen en op adem te komen. Een verkwikkende wandeling langs de begijnhuisjes en door de knusse steegjes kun je afsluiten met een bezoek aan de nabijgelegen kerk, waar het vast ook koel is.Ook op het vernieuwde Maaseikplein in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal vind je beslist verkoeling. Zithoeken en picknickbanken maken het de ideale locatie om even uit te blazen, al is het voor kinderen vooral een speelparadijs met minitrampolines. In het parkje vind je speelse verwijzingen naar Van Eycks Lam Gods: van dezelfde soorten fruitbomen als in het meesterwerk, tot een houten schaapje dat naar de Vlijdkapel kijkt, waar het Lam Gods oorspronkelijk had gestaan.Sinds 2019 kreeg het volledige Kapermolenpark net buiten het stadscentrum een update: van de vijver en de fietsostrade die door het park loopt, tot het amfitheater waar evenementen kunnen gehouden worden. Aanpalend ligt de Japanse tuin, de grootste van zijn soort in Europa, waar je tot rust kunt komen en de Japanse cultuur kunt leren kennen. Vind je niet genoeg verkoeling in het park? Wat verderop ligt het vernieuwde Kapermolenzwembad met een openlucht bad (reserveren via de website is verplicht).Een grijze parking voor pendelaars werd een aantal jaren geleden omgebouwd tot het groene Vredespark. Het buurtpark is voor de bewoners van de drukbevolkte Runkstwijk achter het station een aangenaam toevluchtsoord. Aan het water of in de schaduw van de boomgaard in de hangmatten kun je de drukte ontvluchten en afkoelen. Kinderen van alle leeftijden kunnen zich uitleven in de grote speeltuin of op het grasveld. Op maar een halfuur van het Hasseltse stadscentrum ligt de abdijsite Herkenrode. De historische gebouwen zijn gerestaureerd en het domein verwelkomt elk moment van het jaar vele wandelaars en fietsers. In de zomer biedt het natuurgebied verkoeling en kun je in de bossen of aan het water aan de hitte van de stad ontsnappen. Wordt het te heet in de stad? Zoek dan toevlucht aan Vijvers van Bellefroid, zoals de naam al meegeeft, een koele plek. Ze liggen op slechts tien minuten van de vaartkom, maar goed verstopt in hun groene omgeving. In 2019 kocht de Stad Leuven de vijvers en het omliggende natuurgebied op en intussen heeft ze het domein opengesteld voor alle Leuvenaars, wandelaars en vogelliefhebbers. Een verborgen parel in de stad is het romantische Dijleparkje. Het ligt vlakbij het Groot Begijnhof, maar als je het niet weet zijn loop je er zo voorbij. Je kunt de kleine vijver over via een verfijnd bruggetje en wat verderop staat er een prieeltje. Aan de ingang van het parkje staat een fontein met een eend, als je erover wrijft zou het je geluk brengen. Het is de ideale plek om te picknicken en de rust en koelte op te zoeken.Enkele jaren geleden was het nog een grijze parking, nu is het Janseniuspark een groene strook in het midden van de stad. De middeleeuwse Jansenius- en Justus Lipsiustorens die momenteel gerestaureerd worden, lagen goed verstopt maar komen nu volledig tot hun recht. Het park is deels open voor het grote publiek, deels enkel toegankelijk voor bewoners van het gelijknamige woonproject.