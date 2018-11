Veulentje van bedreigde grévyzebra geboren in Planckendael

In de Zoo in Planckendael is een zebraveulentje geboren. Het gaat om een nieuwe telg van de familie grévyzebra's van het dierenpark, een bedreigde soort die Planckendael steunt door deel te nemen aan een kweekprogramma.

Het pasgeboren hengstje krijgt de naam Tamu, wat 'lief' betekent, en stelt het goed. Het blijft samen met moeder Luisa wel nog het grootste deel van de dag in de stallen vanwege de lage buitentemperatuur. De vader is de hengst André, die vorig jaar vanuit Salzburg arriveerde. Ook de zus van Luisa, Nele, is trouwens momenteel zwanger van André.

Grévyzebra's hebben de grootste oren en schoft en de dunste strepen van de drie nog bestaande zebrasoorten. In het wild leven ze in Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia, waar er nog ongeveer 2.800 exemplaren overblijven nadat hun aantal in 30 jaar met 80 procent afnam.

Planckendael steunt niet alleen het kweekprogramma in dierentuinen, maar ook een natuurbehoudsproject in Kenia. Met behulp van speciale halsbandzenders verzamelen ze daar gegevens over de verplaatsingen en het territorium van de zebra's om zo een beheers- en natuurbehoudsplan op te stellen en de soort te behoeden voor uitsterven.