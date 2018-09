Veertigtal steden en gemeenten neemt deel aan Autoloze zondag

'Door autoloze straten worden steden en gemeenten niet alleen leefbaarder, maar duurzaam verplaatsen is ook goed voor het milieu en de gezondheid', klinkt het. De openbaarvervoermaatschappijen NMBS en De Lijn lanceren voordelige passen en op het MIVB-net kunnen reizigers op Autoloze Zondag gratis reizen.

Verschillende autoloze zondagen

Het seizoen van de Autovrije Zondagen startte al op 26 augustus. Toen vond in Leuven de eerste Autoloze Zondag plaats. Op zondag 29 september is Kontich als laatste aan de beurt. In totaal zijn er dit jaar 48 Vlaamse steden en gemeenten die ervoor kiezen om voor één dag het gemotoriseerd verkeer te weren. De meesten doen dat op zondag 16 september.

Week van de mobiliteit

De Autoloze Zondagen kaderen in de Week van de Mobiliteit die loopt van 16 tot 22 september. Duizenden mensen en lokale verenigingen organiseren in grote steden en kleine gemeenten verschillende activiteiten en evenementen.

Ook andere spelers springen mee op de kar. Zo lanceert de NMBS de Mobility Pass waarmee je voor 5 euro overal naartoe kan reizen in België. In Brugge, Kortrijk en Roeselare kunnen reizigers gratis de bus van De Lijn nemen. Op andere plaatsen komt er een voordelige dagpas, die geldt tijdens de volledige Week van de Mobiliteit. In Brussel zal het hele MIVB-net gratis toegankelijk zijn.